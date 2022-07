"La indecisa mar. Un paseo lírico por las playas y la costa de Llanes" ye'l títulu del primer llibru de Rodrigo Núñez Buj, "Ico", un inxenieru de telecomunicaciones amigu de la fotografía, la lliteratura y la música. Aficiones toes elles qu'axuntó nuna obra autoeditada, que nes sos 256 páxines inclúi 142 imaxes, 70 poemes, 12 relatos y 128 microrrelatos. Tou de la so collecha. Presentóse la selmana pasada na Casa de Cultura de Llanes.

Ico Núñez, llaniscu militante, tien una asesoría de telecomunicaciones y dedícase, principalmente, a ellaborar páxines web, asitiales y ellaborar aplicaciones. D'ehí, precisamente, surdió'l so idiliu cola fotografía. Facíen-y falta imaxes pal trabayu, asina qu'empezó a disparar. Y dexóse seducir pola cámara. Gústa-y prindar paisaxes, anque nos últimos tiempos ta metiéndose tamién na fotografía astracta y de conceutu, impresionista.

Empezó a apertar el disparador en 2014. Fíxolo con munches ganes y empeñóse n'aprender tolo posible sobre la fotografía. "Los profesionales dicen que vas sacar les meyores semeyes allá onde vives porque tienes más oportunidaes, más opciones", señala Ico Núñez, que tiró miles d'instantánees de les sableres y los cantiles de Llanes a lo llargo de los últimos años.

Siempre tuvo na cabeza publicar un llibru, pero nun foi hasta 2019, en protagonizando una esposición con imaxes y poemes, cuando se decidió. Nun quería dexar les semeyes soles", quería acompañales colo que-y facíen sentir, mangándolo nos títulos, los poemes y los microrrelatos. Foi so madre la qu'acabó de convencelu, al dici-y que sería perbona idea ponelo tou nun llibru: imaxes, testos y música. Llanes al cubu.

"Si supiera música…". Si Ico Núñez supiera música, de xuru compondría una tema pa cada semeya. A falta d'esi conocimientu, caún de los nueve capítulos del llibru inclúi una banda sonora y un códigu QR que dexa ver tolo referente al trabayu: semeyes, datos técnicos, localizaciones… Y cada semeya ta acompañada por un cantar.

El llibru, con encuadernación en tapa dura, rústicu, con papel estucáu brillu de 150 gramos, ta prologáu por Rafa Irusta, un conocíu fotógrafu de paisaxes y divulgador, del qu'Ico Núñez aprendió a lo llargo de dos cursos. "Siempre me gustó", señala'l llaniscu. Ye ún de los sos referentes.

La publicación inclúi, coles mesmes, un prefaciu, un párrafu del llibru "Océanu mar", del novelista, dramaturgu y periodista italianu Alessandro Baricco. Y una dedicatoria: a so madre, María Dolores Buj González; a la so hermana, Ofelia, y a los sos sobrinos. Ya inclúi una frase en memoria del so padre, fináu en 2010.

"Nun publico esti llibru por negociu. Ye pura ilusión. Lo que me prestaría, de primeres, ye que'l llibru gustara. Pero, anque'l que lu llea quede namás con una semeya, con un poema, con una frase… eso yá me satisfadría", señala Ico Núñez, que yá piensa nel siguiente llibru. "Sería lo mesmo, pero de toa Asturies", indica.

Asegura que pa dedicase a la fotografía ye fundamental la planificación. Nel so casu, dedicó tiempu enforma a ver les hores del día más afayaíces, a comprobar escontra ónde cai'l sol, cómo se porta la marea… "Y esplorar, esplorar muncho toles localizaciones primeramente", asegura. D'ende que primero se dedique a conocer el llugar, "dacuando ensin cámara, ensin aforfugos", p'allegar darréu a prindar l'intre precisu. Y pa rematar, los testos. "Para mi, el testu ye necesariu, acompaña a la semeya, complementala. Esi ye'l mio mundu. Déxame llevar a quien vea la imaxe a la historia qu'intento tresmitir, o averala a los sentimientos que quiero espresar", conclúi.

Rodrigo Núñez Buj, de 44 años, ye tamién xugador de bolo palma. Ún de los meyores tiradores asturianos de la historia, ente los que tamién figuren dellos miembros de la so familia. Bastante ye que foi nueve vegaes campeón d'Asturies individual de primera categoría y otres tantes por pareyes, mesmo que dos vegaes terceru individual d'España y trés por pareyes, subcampeón d'España infantil, d'Asturies en toles categoríes inferiores, ganador d'una lliga de la división d'honor ya integrante de la selección española de la modalidá. Xuega nun equipu de Cantabria, La Rasilla.