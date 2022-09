Les xaronques qu'habiten na central de Chernóbil yá nun son verdes, sinón negres. De magar l'accidente nuclear, fai más de trés décades, estos anfibios fueron camudando'l color de la so piel pa protexese de les radiaciones. Asina lo revela un estudiu de la Universidá d'Uviéu, que recueye les primeres respuestes adaptatives de vertebraos frente a la radiactividá. Los investigadores, qu'esaminaron a 189 machos reproductores de la raniella (rana de San Antonio oriental) ente 2017 y 2019 en 12 localidaes distribuyíes a lo llargo d'un ampliu gradiente de contaminación radiactiva, nun atoparon nenguna relación ente la coloración de les xaronques y la dosis de radiación absorbida por esos individuos.

Según esplica Germán Orizaola, profesor del departamentu de Bioloxía d'Organismos y Sistemes y ún de los autores de la investigación, les resultancies apunten a que la coloración escura de les ranes "podría ser consecuencia d'un procesu de selección natural xeneráu pola esposición inicial a niveles peraltos de radiación". Dicho con otres palabres, los anfibios de la central nuclear ucraniana evolucionaron y mutaron p'afayase a les nueves circunstancies ambientales. Ello ye, que'l trabayu diz que les xaronques más negres, ye dicir con mayores niveles de melanina, "sufriríen un menor impactu de la radiación lliberada pol accidente". Y eso esplicaría la so bayura actual na zona d'esclusión. "La melanina –esplica Orizaola– ye un compuestu que protexe de distintos tipos de radiación, incluyendo la radiación ultravioleta (la del sol) y la ionizante (la de Chernóbil). Lo que fai la melanina ye absorber y esparder parte de la enerxía de les ondes radiactives y amenorgar el númberu de radicales llibres que xeneren, dos fenómenos polos que mengua enforma'l dañu a les molécules orgániques d'un individuu, y en particular al so ADN".

Orizaola y el so equipu analizaron dende localidaes con niveles de radiación más de cien vegaes perriba de lo habitual, hasta allugamientos fuera de la zona d'esclusión. Y lo que comprobaron ye que les xaronques más arimaes a la zona cero de la catástrofe yeren más escures que'l restu, atopándose inclusive individuos negros dafechu. Los anfibios más escuros atopáronse nes árees qu'esperimentaron los niveles más altos de radiación en 1986, o cerca d'elles. Prácticamente toles ranes prindaes fuera de la zona d'esclusión enseñaben el color verde brillosu característicu de la especie. Según l'investigador de la Universidá d'Uviéu, l'estudiu, publicáu na revista "Evolutionary Applications", "abre nueves llinies d'investigación pa esaminar el papel que la melanina puede xugar na protección frente a radiaciones, con potenciales aplicaciones que van dende la xestión de borrafes nucleares a la esploración espacial".

L'impactu de la guerra

Pese al accidente, Chernóbil ye güei un paraísu natural. Hai osos, llobos, caballos de Przewalski... "Queremos investigar fundamentalmente los procesos de renaturalización de la zona, que se convirtió nuna de les mayores reserves naturales d'Europa, amás de siguir investigando les posibles respuestes adaptatives de les especies frente a la radiación que sigue tando ellí, en niveles munchos más baxos que nel momentu del accidente, dos ordes de magnitú menores y mui acutada", detalla Orizaola. Sicasí, Ucrania ta en guerra y les investigaciones nestos momentos aparaes. "Agora mesmo resúltanos imposible retomar el trabayu de campu ellí, nin siquier a los nuesos collaboradores, mesmo por cuestiones de seguridá (presencia de mines), como práctiques (pontes frayaos y otres infraestructures). La guerra atrabancó tou'l nuesu trabayu ellí", llamenta.