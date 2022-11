Les bones noticies nun dexaron d'aportar del World Cheese Awards, el mundial de los quesos que se celebró en Gales (Reinu Uníu) y onde los ellaboradores artesanos asturianos vieron más que compensada la so participación, con tol esfuerzu que trai presentar ellí el so productu . En total, los queseros del Principáu collecharon siete medayes d'oru, plata y bronce nel certame internacional que coronó como el "meyor quesu del mundu" a un gruyere: el surchoix (primer calidá ) Vorderfultigen Gourmino Le Gruyère AOP.

El medayeru asturianu tien un oru, el del Rei Silo blancu, de la quesería praviana de Pascual Cabaño y Ernesto Madera. La plata queda en Siero, na firma d'Alejandro Casielles, que llogró la distinción pa la so variedá aneyu de cabra y pa la de cabra vieyo envueltu en forma de carambelu. Amás, Casielles –que lleva trés años abiertu– llogró un broce con un trés lleches, "Las tres amigas". A esto hai qu'axuntar trés bronces: el de Llazana (Les Regueres) col so Geo y el de la quesería Temia (Grau) col so afuega’l pitu blancu atroncao.

Esta última firma, de Raquel y Vanesa Álvarez, foi la única asturiana que l'añu pasáu, nel certame que se celebró n'Uviéu, llogró un "superoro", la mayor condecoración del World Cheese Awards –al marxe de la del meyor del mundu– col so afuega’l pitu coloráu de trapu. "Tamos bien pero que bien contentos", resaltó Vanesa Álvarez al poco de ser informada pola organización. "Ye la primer vegada que salimos fuera y llograr eso ye pergrande. Somos d'un pueblu pequeñu, con 8 vecinos, y ver el nome de Temia nun certame internacional emociona", señaló la quesera .

Tamién ta percontentu Alejandro Casielles, quien l'añu pasáu n'Uviéu yá llogró trés medayes d'oru, plata y bronce . "Si d'estos trés hai una que me fai especial ilusión ye la de bronce, más que les plates. Porque lo ganemos con una nueva variedá, acabante salir, y va ser un gran emburrión. Ye ilusionante y anima muncho", esplicó .

El méritu de los quesos asturianos en Gales –que compitieron ente 4.300– ye mayor si tenemos en cuenta los contratiempos que tuvieron que pasar na aduana. Al llegar a Londres l'unvíu tuvo reteníu dellos díes por un problema sanitariu –ayenu al productu del Principáu– qu'alterió les condiciones de caltenimientu. Dalgunos como Rei Silo tuvieron que retirar delles variedaes del concursu .