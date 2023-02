La escritora xixonesa Sara Torres travesó de la oriella de la poesía a la oriella de la narrativa cola novela "Lo que hay". Y lo qu'hai ye un trunfu lliterariu y comercial qu'agora recibe un emburrión elocuente: los llibreros españoles apuesten por ella y distínguenla col galardón "Javier Morote" a la revelación de la temporada dientro de los premios "TodosTusLibros", conocíos primero como "Las librerías recomiendan".

¿Y cómo xustifiquen los organizadores el premiu a Torres? Asina:

"En publicando dellos poemarios y confirmase como un referente nel panorama poéticu español contemporaneu, la escritora moza punxo na novela ‘Lo que hay’ toles moliciones que conformen la so poesía: el deséu, el cuerpu de la muyer, l'amor, el dolor, el lesbianismu frente al estrechu marcu sentimental heteronormativu, el poliamor frente a les contradicciones de la monogamia, los venceyos afeutivos, la perda. Pasa, asina, de la llírica a la narrativa, y faelo con naturalidá, traduciendo en prosa el so complexu universu. El resultáu ye una novela fonda, lluminosa, sincera, qu'esplega un abanicu ampliu de sentimientos, amosando con valentía como'l dolor y la pasión pueden convivir. Sabemos que la so voz, tan potente y rompedora, nació directamente de la esperiencia personal, maureció al calor d'estudios académicos escoyíos a conciencia, y vieno pa crear daqué nuev0.”

Sara Torres (Xixón, 1991) ganó'l premiu “Gloria Fuertes” de poesía moza en 2014 con “La otra genealogía”. Sobre “Lo que hay” declaró a esti diariu que "ye un llibru onde realidá-ficción ye un baille. Enxamás cuntaría la historia de la mio vida o la de la mio madre ensin la peñera de la ficción, por respetu a la mio familia. La práctica de la llibertá d'espresión total tien como riesgu el quedanos solos. A mi impórtame más curiar y celebrar y ayudar a persones que puedan sentise identificaes. Les emociones y les pasiones descrites son verdaderes y personales, esto ye lo qu'importa".