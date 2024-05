Los 75 años de Jessica Lange: de baños en Colunga a esponer nel Niemeyer

Quién sabe si los paseos pela marina de Colunga y los baños nel Cantábricu contribuyeron a que Jessica Lange pueda celebrar unos 75 años estupenda. L'actriz estadounidense, natural de Minessota, celebró va unos díes el so aniversariu arrodiada de familia y amigos. La última vegada que se la vio en públicu foi'l pasáu febreru, qu'allegó a la ceremonia de los Oscar p'apurrir una estauína. N'Asturies, concretamente nel Oriente, recuérdenla con ciñu, porque per un tiempu, fai yá bastantes años, foi una "vecina más" en Colunga. Ellí recaló col que foi'l so maríu, el fotógrafu Paco Grande, fíu del científicu Francisco Grande Covián, al que conoció na Universidá de Minessota cuando estudió Arte. La pareya compartió pasión pola fotografía. Con Grande viaxó a Europa y nel so periplu disfrutó d'Asturies. Cunten que-y encantaba sobremanera la sablera de Toró, en Llanes. Y que nos sos paisaxes atopó inspiración. Col fotógrafu asturianu, yá fináu, casó en 1970. El matrimoniu rompió en 1975. Muncho depués, la oscarizada actriz tornaría al Principáu. En 2011 espunxo nel Centru Internacional Óscar Niemeyer d'Avilés "Unseen", una esposición de 78 fotografíes mui personales, nes qu'enseñó la so visión del mundu.

