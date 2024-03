El fotógrafu (asturianu) que-y fai l'álbum al cine español

L'Academia de les Artes y les Ciencies Cinematográfiques d'España va apurrir a los sos académicos, a final d'añu, un llibru de fotografíes que lleva la firma de Víctor Lafuente. Onde se van ver deliciosos momentos captaos entre bambalines nos "Goya" por esti profesional afincáu en Siero, nacíu en Madrid pero asturianu de corazón y raigaños (en Llanes y Les Arriondes). L'únicu al que dexen movese al debalu pel "backstage" por que del gran eventu del cine español quede conseñáu daqué resclavu fotográficu más que solo los posaos oficiales. Por que a los protagonistes se-yos vea un poquiñín más el so alma alloñaos de los "pool" de prensa. "Dase importancia al sentimientu, al momentu y a la persona", diz l'autor.

Va dos años que l'Academia cunta con Lafuente pa esti trabayu de bambalines que tamién desenvolvió nos premios "Feroz" y nos "Platino". Encargu asemeyáu-y fixenon pal Festival de Cine de Málaga del añu pasáu, y coles sos semeyes, estos díes nos que se celebró'l festival, fíxose la esposición caleyera "Allumando lo invisible".

Víctor Lafuente confiésase un amante de la fotografía y tamién del cine. Asina que siente que se-y ta cumpliendo un suañu al xunir dambes pasiones nun proyectu que lleva la inspiración de lo que yá lleva dalgún tiempu faciéndose pel mundu "pero que yo nun vía n'España. Refiérome a esi tipu de reportaxe que s'alloña de los posaos perfectos y ufiértate otres hestories nes que los actores y actrices enséñense más como lo que son, coles mesmes emociones que tu y que yo", esplica. Tien una semeya na retina de too eso que cunta: la que fixo Greg Williams, "un fotógrafu al que sigo enforma", que captó a Joaquin Phoenix y a la so novia Rooney Mara comiendo una hamburguesa vegana sentaos nunes escaleres en llevando él un "Oscar". Mara hasta se posara de los sos tacones y llevaba puestu'l so vistíu de gala y, nos pies, unes playeres.

"Diéronme la oportunidá de facer les mios primeres semeyes entre bambalines nos premios ‘Forqué’ y paez que gustó, asina que siguí presentando'l proyectu y lleguemos hasta equí", diz Lafuente, un trotamundos con munches moliciones profesionales –el fotoperiodismu, la semeya fixa y la fotografía social de bodes curtiéronlu y siguen dándo-y la solvencia llaboral– que va diez años que volvió p'asitiar n'Asturies. De tolos álbumes que compunxo diz que se queda, quiciabes, con "el momentu que me regalaron Javier Bardem, Blanca Portillo y Ana Belén", nos premios "Platino". "Diéren-yos un galardón a Bardem y a Portillo y cuando van avanzando per un pasiellu, sal Ana Belén d'un camarín celerina a saludalos. Ye un momentu espontaneu, mui guapu". Asina se toma, como "regalos", eses semeyes que se-y ponen a tiru. Dacuando espurre'l momentu y píde-yos a los protagonistes "si me dexen fae-yos una semeya. La única vegada que me tremecieron les manes foi precisamente con Bardem... l'enfoque nun m'acababa de cuadrar", rellata. Ye'l momentu de dexar qu'el mesmu Lafuente acabe'l reportaxe: "Yá sía al traviés del cine, el fotoperiodismu o de semeyes ente bastidores, el mio oxetivu ye allumar lo invisible, provocar una conversación y convidar a los espectadores a somorguiase nes engañadores hestories que se desenvuelven detrás de la cortina. Bienveníu a un mundu onde cada fotografía ye una hestoria esperando ser afayada".