Seis hosteleros denuncian llamadas de un falso comercial eléctrico para estafarlos

Seis hosteleros de Castrillón han presentado denuncias ante la Guardia Civil por un intento de estafa telefónica en nombre de una compañía eléctrica. La Comandancia del Cuerpo en Gijón alertó ayer de esta operación y pidió colaboración a los ciudadanos para evitar nuevos casos. El mismo sábado, el dueño de otro establecimiento recibió la llamada. "Alerté a la Guardia Civil y hoy voy a presentar la denuncia", dijo.

Los estafadores realizan una llamada telefónica a los propietarios de establecimientos de hostelería. La persona que llama se identifica como trabajador de una compañía eléctrica, conminándolos el pago inmediato de una cuantía económica, que oscila en torno a unos 1.400 euros en concepto de deuda por impago de facturas anteriores. En la llamada les comunican que de no hacerse cargo de esta supuesta deuda, la firma eléctrica procederá al corte del suministro eléctrico del establecimiento.

"La circunstancia de tratarse establecimientos cuyas pérdidas en caso de ser cierto el corte eléctrico, produce un estado de nerviosismo y confusión en las víctimas que hace que algunas de ellas sucumban y terminen abonando la cantidad solicitada", explicaron ayer desde la Guardia Civil. En alguna de la ocasiones, los estafadores llegan a amenazar e insultar a las víctimas ante la negativa de estas a no realizar el pago".

El empresario de Piedras Blancas recibió la llamada el sábado poco antes de las tres de la tarde. "Me dijeron que llamaban en nombre de EDP que tenía que pagar 1.500 euros de tres recibos que debía y que en un cuarto de hora llegaría alguien a cortarme la luz. Para evitarlo me dieron las opciones de hacer una transferencia bancaria urgente o pagar con tarjeta de débito", relata el afectado. "Mientras hablaba por teléfono consulte mis facturas y comprobé que las tenía todas pagadas. También llame a EDP y negaron que tuvieran nada que ver con el asunto". "Cuando intente ponerme en contacto con ellos otra vez no respondieron a las llamadas telefónicas que es hice. No pague pero parece ser que hay algún hostelero que si lo hizo", explica.

La Guardia Civil ha hecho públicas varias recomendaciones para los ciudadanos que puedan ser potenciales víctimas de la estafa como no revelar información persona por teléfono, correo o internet a no ser que el propio ciudadano haya iniciado el contacto y esté seguro de quien es su receptor. Asimismo, la Benemérita aconseja que se compruebe que la empresa de luz o gas que esté al otro lado del hilo telefónico es realmente quien dice ser mediante una llamada telefónica.