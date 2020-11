La Policía Local ha detenido a dos mujeres por sendos delitos contra la seguridad vial durante la madrugada del sábado al domingo y ayer por la mañana. La primera fue una mujer de 37 años que conducía su vehículo por la calle Emile Robin, que ya de por sí es una zona excluida al tráfico por las obras del parque del Muelle. La conductora se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y se negó a realizar las pruebas de etilometría por lo que le fueron imputados ambos delitos contra la seguridad vial. Fue también denunciada por incumplir el toque de queda –que comienza a las 22.00 horas y dura hasta las 6.00– ya que su detención se produjo a las 2.12 horas. La segunda mujer detenida fue una mujer carreñense de 42 años que se subió con su vehículo por encima de una acera en el aparcamiento de vehículos de la avenida de Cervantes cuando pretendía abandonarlo. Tras practicarle la prueba de detección de alcohol, arrojó un resultado de 0,88 y 0,81 miligramos de alcohol por litro de aire espirado a las 10.12 horas de ayer.

Además, los agentes avilesinos detuvieron a un hombre de 57 años en la calle José Cueto por tener en vigor una reclamación judicial, motivo por el cual fue trasladado de dependencias de la Policía Nacional. Dentro del control de medidas sanitarias para el control del covid, en la tarde de ayer la Policía Local de Avilés estableció un punto de control conjunto con la de Corvera. En total, fueron identificadas 149 personas, siendo propuestas para sanción 23 por no cumplir el cierre perimetral del municipio de Avilés, tres por no respetar el toque de queda”, 32 por no hacer uso de la mascarilla y dos por fumar sin mantener la distancia.

La Policía Local iniciará hoy una campaña de vigilancia especial sobre la seguridad del transporte escolar. Los controles de estos vehículos se extenderán hasta el próximo viernes día 4 de diciembre. La campaña se centra en la comprobación de autorizaciones y elementos de seguridad de los autobuses.