La dirección de Saint-Gobain Cristalería en Avilés, concretamente el director de recursos humanos de la división de Sekurit en La Maruca, ha propuesto regular a 171 trabajadores y a ningún responsable de área, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, durante 85 días entre los meses de marzo y diciembre. Quedan fuera de la negociación del nuevo expediente de regulación temporal de empleo en la fábrica de parabrisas avilesina nueve personas: jefes y algunos trabajadores con contrato de relevo, mayormente. Además, 33 mandos medios reducirán su jornada laboral un 40 por ciento. Esto es, al menos, lo que defiende la compañía. La parte social no ha respondido a la propuesta: quedan todavía tres reuniones para cerrar el período de consultas.

No es este el único conflicto abierto en la planta de la multinacional francesa. El principal es una huelga como protesta por la propuesta de traslado de una trabajadora de una empresa auxiliar que ganó su paso a la nómina de Saint-Gobain gracias a dos sentencias: una en la jurisdicción local y la segunda en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El pasado día 25 de enero, la empresa la incorporó a la fábrica y pocas horas después le entregó una carta en la que le indicaba que no tenía puesto para ella en Avilés y, en cambio, sí en La Almunia de Doñañ Godina (un puesto con proyección en un centro logístico). Para ayudar al traslado, la empresa le daba 30.000 euros. Al final de la carta le advertía que si no aceptaba, la despedía. Los trabajadores consideran esto como una coacción, la empresa, sin embargo, no cree eso.

Por otra parte, José Antonio Piqueras, el director general de Sekurit para España, Portugal y Marruecos, y el director de recursos humanos de la división, Héctor Fernández, se vieron ayer a través de videoconferencia con el presidente del Principado, Adrián Barbón. Según indicaron desde la compañía, Piqueras mostró agradecido por la recepción Barbón: “A pesar de las dificultades que presenta el mercado actual del automóvil en España, hemos expresado al presidente nuestra apuesta sincera por el futuro de Sekurit en Avilés”. Y añadió: “Ahora bien, como hemos venido repitiendo estos días, para progresar en un entorno tan competitivo, precisamos la colaboración de todos: trabajadores, empresas auxiliares, administraciones públicas… en un clima de normalidad que permita adaptarnos a las particularidades que dicho mercado exige”.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, se puso en contacto ayer con el comité de empresa de Saint-Gobain Cristalería: quiere reunirse con una delegación suya el próximo miércoles (el primer día de la convocatoria de huelga). Esta convocatoria viene tras una carta conjunta de las secciones sindicales reprochándola su ninguneo de los paros. Sara Retuerto, de Cambia Avilés, subrayó ayer: “Las palabras de Mariví son irresponsables”.