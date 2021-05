Los cirujanos operaron en marzo casi el doble que en febrero

En cuanto a la lista de espera quirúrgica, ésta afectaba en marzo a 3.021 pacientes. La demora media estaba entonces en 140 días, una cifra muy superior a la registrada años atrás y que se explica por la impacto del covid en el medio sanitario. Sobresale también, en cuanto a la lista de espera quirúrgica, que son ya más los que esperan por una intervención en la unidad de corta estancia quirúrgica (1.024) que los que aguardan por una intervención con hospitalización. En la unidad de corta estancia los pacientes suelen regresar a casa a las pocas horas de pasar por el quirófano.

En cuanto a consultas externas, el centro sanitario avilesino va paulatinamente recuperando el pulso. En marzo pasaron por el centro 17.950 pacientes frente a los 15.364 de febrero o los 14.155 de enero. Como curiosidad, en enero el 5,8 por ciento de los enfermos citados no acudió al San Agustín. Este porcentaje disminuyó al 2,8 por ciento en marzo. La lista de espera en consultas externas, no obstante, no deja de crecer: ya hay más de 8.000 enfermos pendientes de visitar a su especialista, con una demora media próxima a los sesenta días.

Lo que apenas ha variado desde que comenzó el año ha sido la actividad en el servicio de Urgencias, con 137 pacientes de media al día y unos 4.000 casos atendidos por mes en Avilés.