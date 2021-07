La más talentosa de la industria del videojuego

El colectivo de creadoras lleva entregando el premio “CIMA” a la cineasta del año desde hace tiempo. Primero dentro de los actos paralelos al Festival de Cine de San Sebastián y, después, en el de Gijón. Han creado la versión para las mujeres con mayor talento en la industria del videojuego como una ampliación de su trabajo de divulgación que vienen realizando desde 2006.

Y para eso han elegido el Festival Celsius 232 que no siendo un festival de videojuegos se ha caracterizado desde hace años por equiparar los modos narrativos de la literatura con los de los medios digitales. Además, CIMA destaca que el encuentro cultural avilesino “fomenta activamente una presencia igualitaria, con un porcentaje de invitadas superior al 50 por ciento en sus últimas ediciones” y es que CIMA lo que hace es trabajar para fomentar una presencia igualitaria de las cineastas y profesionales del sector contribuyendo a una representación equilibrada y realista de las mujeres”.

Premian a Delgado por ser una de las profesionales con más de veinte años de experiencia en el sector de tal modo que ha hecho que su nombre sea uno de los de referencia “y espejo para las jóvenes que aspiran a ser profesionales en este sector”

Premian a Delgado por ser una de las profesionales con más de veinte años de experiencia en el sector de tal modo que ha hecho que su nombre sea uno de los de referencia “y espejo para las jóvenes que aspiran a ser profesionales en este sector”.

Delgado empezó en esta industria en el estudio independiente Rebel Act Studios ejerciendo como diseñadora de juego, entorno y narrativa para un juego RPG asimétrico multijugador y diseñando niveles y guion para “Ultimate Blade”, la versión de “Blade: The Edge of Darkness” para X-Box.

A partir de ahí, trabajó para Enigma Software como diseñadora de niveles, para AKQA como diseñadora de juego, desempeño que asumió también en Zinkia y en títulos como “Pocoyo Racing” o “Hello Pocoyo” para distintas plataformas de Nintendo, además de diseñar conceptos de juego para móviles, Flash o PSP entre otras. Ha sido directora de juego y diseñadora senior para Tequila Works, ha diseñado experiencias de ludificación con fines educativos, de motivación empresarial y marketing entre otros fines para Frequentia; ha trabajado para Gameloft y King, ha sido cofundadora y directora de diseño del estudio Vertical Robot y es cofundadora también de Out of the Blue Games, compañía centrada en videojuegos de narrativa y tipo puzle.

PISTAS DE LA DÉCIMA EDICIÓN DEL ENCUENTRO LITERARIO AVILESINO

EXHIBICIONES La Escuela Asturiana de Esgrima Antigua vuelve a organizar exhibiciones Martes, 13 (12.00, 17.00 horas)

PRESENCIA ASTURIANA La organización del Celsius deja la primera jornada a los asturianos, como Daniel Sierra Martes, 13 (toda la tarde)

CINE DE VERANO Todas las noches la plaza de España se transforma en cine de verano y fantasía De martes a sábado

MESAS REDONDAS También hay mesas redondas. En esta están Ian McDonald y Larry Niven Miércoles 14 (17.00 horas)

SESIÓN TRANSFORMERS La asociación OCEN organiza una sesión melancólica sobre “Transformers”. Miércoles, 14 (18.10 horas)

JUEGOS DE ROL La organización también reserva hueco para el rol: para jugar y para hablar de la industria Jueves, 15 (17.00 horas)

VIDEOJUEGOS Marianne Krawczyk, la guionista del videojuego “God of War”, en “Letras y bits” Viernes, 16 (13.10 horas)