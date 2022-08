La vuelta al mundo hace escala en Luanco

Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano salieron de Sevilla para dar la primera vuelta al mundo, en barco, y contra todo pronóstico. El primero no lo consiguió –murió en el camino–. Elcano concluyó la hazaña.

Pero el objetivo de aquella expedición no era conseguir la circunnavegación. Lo que buscaban era encontrar especias para conservar los alimentos y ampliar, si fuera posible, la potencia marítima española. Era el siglo XVI y, evidentemente, no existía el GPS ni Google Maps para orientarse, así que ayudados por un cuadrante náutico, entre otros elementos, emprendieron la larga travesía que el Museo Marítimo de Luanco relata en 18 paneles y en los que no falta detalle de aquel viaje histórico que tuvo una duración de tres años, desde 1519 a 1522. La exposición podrá verse hasta finales de año y cuenta, además, con diversos elementos náuticos.

El director del Museo Marítimo, José Ramón García, hace las veces de narrador. Cuenta que en un principio, Magallanes quiso ir hasta Asia rodeando África pero como por aquel entonces era territorio portugués, no recibió apoyo del rey luso y el viaje fue financiado por el monarca español Carlos I. "Emprendió el viaje hasta Brasil, fue costeando hasta dar con el estrecho, que llevó después su nombre y, entre tanto, tuvo que sofocar algún que otro problema y un motín", señala García. Ya en el Pacífico, la comitiva perdió una de las cinco naves, la "Santiago", comenzaron a agotarse las provisiones, el escorbuto diezmó a la tripulación. Más tarde, llegaron a la isla de Las Ladronas y posteriormente, a las Filipinas y las Molucas en busca de las especias. Magallanes se convirtió en el conquistador de las iglesias, en rey único, y los oriundos no lo aceptaron y acabaron con su vida. La travesía aún no había finalizado y Juan Sebastián Elcano cogió el testigo. Eso sí, no exento de dificultades; tan solo quedaban a flote dos embarcaciones de las cinco que iniciaron el viaje, la "Trinidad" y la "Victoria". La segunda embarcación estaba capitaneada por Juan Sebastián Elcano, que fue la que emprendió el viaje de regreso a España mientras la primera quedó en reparación y con cincuenta tripulantes a bordo.

Elcano se dirigió hacia el Oeste, por el océano Índico, navegando por el cabo de Buena Esperanza, sorteando la costa africana para evitar así el enfrentamiento con la flota portuguesa. Llegó a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) junto a diecisiete tripulantes. Esa es la historia que cuentan los dieciocho paneles que el Museo Marítimo ha elaborado con recursos propios. "Mostramos los avatares que sufrieron, varios elementos de atrezzo y contamos también con una reproducción a escala de la nao ‘Victoria’", detalla José Ramón García.

Los visitantes podrán encontrarse en la visita una vitrina que muestra algunas de las especias halladas en Las Molucas, tales como clavo, nuez moscada, canela y jengibre. "Ese cargamento de especias daba una rentabilidad política para una potencia marítima como la española en aquellos tiempos, además, esas especias servían como conservantes y para dar sabor a los alimentos", detalló García, que indicó además que la muestra incluye también una serie de instrumentos de navegación que fueron utilizados en aquella larga travesía de tres años como un astrolabio, un cuadrante y una brújula plomada, entre otros elementos.

Aquel viaje que reproduce "La primera vuelta al mundo. Una hazaña única en la historia de la navegación", que es como se ha denominado a esta exposición, trajo consigo una importante huella en las conquistas del entonces imperio español. Tras el paso de Fernando de Magallanes, primero, y Juan Sebastián Elcano, después, las islas Filipinas y el sur de Argentina pasaron a ser una parte más del territorio español. Esas conquistas se fraguaron en tres años, desde que Magallanes partió de España en 1519 hasta la vuelta de Elcano en 1522.