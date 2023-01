Las Amas de Casa de Luanco dan el chupinazo

Un homenaje a las amas de casa, al esfuerzo continuo, al trabajo poco reconocido y nada remunerado. Las Amas de Casa de Luanco convirtieron ayer el pregón de la fiesta del Santísimo Cristo del Socorro en un canto a la mujer, a su lucha, especialmente dura en un concejo marinero. Con anécdotas y el repaso a los cientos de actividades que este colectivo ha desarrollado en medio siglo de existencia, las pregoneras arrancaron risas, aplausos, y sobre todo apoyos y agradecimiento por la labor desarrollada para que la tradición y la modernidad hayan avanzado de la mano en el concejo.

El salón de actos del Instituto Cristo del Socorro se llenó para asistir al pregón, pistoletazo de salida de los festejos, aunque solo unas horas antes, la participación en la 41ª edición del cross escolar "Jenaro Fernández Diego", ya había dado indicios de la gana de fiesta en la capital luanquina.

El pregón fue especialmente significativo este año, dijo el alcalde, Jorge Suárez, por dos motivos: se recupera la normalidad tras las restricciones por la pandemia, y por las pregoneras, la Asociación de Amas de Casa de Luanco, con una trayectoria de medio siglo de trabajo sin descanso para que la mujer del concejo avanzara. Charlas, coloquios, seminarios, cursos, talleres, excursiones y viajes, nacionales e internacionales. "Con sus iniciativas fueron unas adelantadas a su época", afirmó el regidor luanquín. "Esta asociación ha sido la Universidad para muchas mujeres que no habían salido de su casa, y para las que significó conocer mundo y una actualización de mentalidad", aseguró.

El alcalde cedió la palabra a Celestina del Valle, la presidenta de la asociación, quien señaló que solo la Cofradía de Pescadores, con varios siglos de antigüedad, tiene una trayectoria más dilatada que el colectivo que encabeza, aunque sus fines son distintos. Y lanzó un mensaje reivindicativo: "La de ama de casa en una actividad no reconocida legalmente como laboral, pero estamos seguras de que se lograrán mayores cuotas de reconocimiento, justicia e igualdad".

La secretaria de la asociación, Cristina Alonso, repasó la dura vida de las mujeres, encargadas de llevar las riendas de la casa, la educación de los hijos, el cuidado de los mayores, trabajar en la conservera, reparar redes y aparejos y vender pescado. "En una sociedad que estuvo controlada por los principios masculinos, por no decir machistas, nos parece una gran injusticia la deficiente valoración que se ha tenido hacia las mujeres, que han sido las grandes olvidadas que no han ocupado el espacio que se merecían en la historia. El papel de nuestras madres y abuelas ha sido fundamental".

La siguiente en intervenir fue la tesorera, Marifé Gutiérrez, quien relató el origen de la fiesta del Santísimo Cristo del Socorro y narró desde el escenario, en primera persona, lo que supuso para ella y para otras mujeres del concejo entrar en la Asociación de Amas de Casa de Luanco. Desde aprender a montar y desmontar un grifo a charlas de salud, de nutrición... y viajar. "Estrenamos el AVE", contó emocionada.

La última en intervenir fue María José Gutiérrez, la primera mujer de la Policía Local del concejo. "El Alcalde no me quería. No sabía ni qué ropa darme", resumió durante su repaso a los cambios del último medio siglo, en Luanco y en el mundo. Y las mujeres como protagonistas, ayer y hoy. Y para rematar, el coro "El León de Oro" puso el broche al emotivo acto.