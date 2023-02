Albert Boadella: "El teatro actual está falto de dimensiones épicas, es muy de blablablá"

Al director de escena Albert Boadella, que celebra ahora sus bodas de oro con Avilés –la primera vez que trabajó en la ciudad fue en 1973, en la cafetería de la antigua Maestría–, le supera el teatro actual. "Está falto de dimensiones épicas, es muy de blablablá, dramas de tresillo...". Y es por eso que el legendario fundador de la compañía "Els Joglars" lleva unos años inclinado por el teatro musical. Mañana viernes (20.15 horas) el Palacio Valdés acoge su tercer estreno nacional consecutivo en cuatro años: "Malos tiempos para la lírica", un duelo al sol entre la música moderna y la zarzuela, que es, para Boadella, "el género español por excelencia".

¿Qué se necesita para que el teatro se recupere?, preguntaron a Boadella. Respondió tajantemente: "Un renacimiento, una mirada al pasado porque tenemos que reconocer que lo único que tenemos es pasado. El aprendizaje del pasado es imprescindible para acondicionar el presente y el futuro. Lo primero es copiar al carbón y luego ya romper las reglas de la pintura".

"Malos tiempos para la lírica" es el certificado de esta decadencia artística. Porque si no le gusta el teatro actual, le pasa igual con la música y con las artes plásticas. "Estoy generalizando, pero no hay un Bach, no hay un Beethoven; uno cuando quiere ir a ver arte va al museo del Prado. No hay Tizianos, no está Miguel Ángel...", se lamentó en la presentación de su espectáculo que definió como zarzuela en tanto en cuanto "los personajes hablan y también cantan" . Esto es, precisamente, lo que valoró más María Rey-Joly: "Trabajar con Boadella me ha permitido desarrollar mi labor como actriz", reconoció. Y esto es así porque en el montaje interpreta "a un personaje, pero en dos tiempos distintos, así que en verdad parecen dos mujeres distintas", apuntó la soprano madrileña que da aliento a una gran cantante española ahogada por el éxito que, tras acudir a un "coach", regresa a su pasado. "Y así es que hay una Susan King y una Susana Rey", apostilló la cantante.

Boadella, en la explicación de su poética teatral, destacó la primacía de los actores-músicos "sobre los directores y los autores". Y dijo más: "Sin María Rey-Joly, ni Antonio Comas no hubiera podido hacer este montaje", reconoció.

La primera función de "Malos tiempos para la lírica" es en Avilés. La semana que viene –el miércoles– es cuando llega a los teatros del Canal, en Madrid. Allí lo hará acompañada de "Diva", la penúltima que estrenó, la triste historia de María Callas y de sus amantes.