El lío ferroviario, la inflación y la fuente del Muelle dan la murga en Avilés

"El Consorcio" popularizó hace décadas "El chacachá del tren", un pegadizo estribillo que sirvió a dos murgas avilesinas para referirse a los errores de Renfe en relación al tamaño de los nuevos ferrocarriles que no caben en los túneles de Asturias y Cantabria. Lo cantaron primero "Les Viudines" (tercer clasificado) y decían: "Barbón y Revilla también van ponese a cavar con un pico al revés".

"La Hermandad" (segundo clasificado) recomendó "encogerse" para "pasar de aquí a Santander" con la misma melodía. Otro tema socorrido para dar la murga fue la inflación y lo cara que está la vida. A eso le cantaron los ganadores del concurso, "Les Arrexuntaes", grupo nuevo en las murgas como los "Chiringuikids" (cuartos), que también criticaron el traslado de de la fuente de Pedro Menéndez a la avenida Alemania y quedaron cuartos, tema que entró también en el repertorio de "La Pecera", todo un clásico, que habló de que la fuente "queda desterrada nun cruce del arrabal".

Y por ahí estaba Toño Caamaño, de maestro de ceremonias, en una sesión que abrieron "Les Adelantaes" con una larga actuación y con un estribillo pegadizo que decía: "Si yes de la villa, si yes de Avilés, levanta el culo y ponte en pie". Y luego apareció Favila y con Caamaño se marcaron ambos un blues, como anticipo de los "Blues Probes" que cerraron la velada en la plaza Carlos Lobo, donde hubo risas, hubo aplausos y otras quejas, como la escalera de acceso al escenario, que no pocas peñas pidieron una rampa.