"Asturias tiene mucho potencial; una buena comunicación y visibilidad le ayudarían a atraer talento"

Charles De Abreu Martins es el CEO y director del Centro de Investigación de Global R&D Spain (SPARK) desde el 14 de febrero de 2022. Doctor en Ingeniería metalúrgica y máster en Estrategia Industrial y Gestión Empresarial, suma 29 años de experiencia en investigación y desarrollo e innovación y 15 como profesor de Ingeniería. Ingresó en ArcelorMittal en 2001 y en 2015 se unió a la división de I+D para implantar y dirigir el Centro Global de I+D de la compañía en Brasil. Esta entrevista en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA es la primera que concede desde su incorporación al centro de excelencia de Avilés.

–¿Qué dimensión tiene el centro de I+D de ArcelorMittal?

–Es una división global con presencia en Avilés, Gijón y Sestao, con 26 laboratorios y ahora una oficina en Madrid, donde nuestro equipo explora las posibilidades de trabajar con socios externos, como universidades, centros tecnológicos y centros de I+D de otras compañías para aprovechar las sinergias. La compañía dedica 300 millones de dólares al año a investigación, desarrollo e innovación a nivel mundial, y de ellos 50 son para España. Y seguiremos creciendo, en presupuesto y en plantilla, que ya supera las 280 personas. Esto lo entendemos como evidencia de las contribuciones globales que el centro aporta cada año a toda la organización en el mundo y la capacidad de abordar retos complejos, como la descarbonización, los coches eléctricos, el hidrógeno.

–Están en una política muy activa de visibilización.

–Es una estrategia de la compañía para que las personas comprendan lo que hacen nuestros técnicos, nuestros científicos. Estamos trabajando todos juntos para llegar al nivel de excelencia en las interacciones y también en la comunicación de esas interacciones. Y hay un objetivo, que es el de atraer talento, y para eso queremos tener la máxima visibilidad como marca empleadora. Nos es difícil encontrar personas con talento para determinadas posiciones.

–¿Por la automatización y digitalización en que están inmersos?

–Esto es un reto interesante y de nuevo veo una contribución muy importante en la acción y calidad de la comunicación, porque ArcelorMittal es atractivo para la comunidad y si los jóvenes conocen la compañía y su centro de I+D se sentirán más atraídos y querrán trabajar con nosotros. Es cierto que nuestra atracción es competitiva, porque cuando sacamos ofertas de empleo en el centro de I+D hay interés y recibimos muchos currículum. Pero debe ser un trabajo continuo comunicar y darnos a conocer.

–¿Son atractivos por el desarrollo profesional con proyección internacional?

–ArcelorMittal es una empresa global, hay retos, oportunidades científicas muy variadas y con impacto global. Y las perspectivas de desarrollo profesional de diferentes perfiles y en diferentes áreas de conocimiento son múltiples, porque no es solo acero, tenemos digitalización, automatización, mantenimiento, logística... Hay demanda para profesionales de diferentes perfiles.

–Uno de los retos de Asturias es precisamente retener y atraer talento. ¿Qué hace falta?

–Es difícil responder a esto. Quizás el problema es de visibilidad, de no ser conocidos. Mi percepción es que la comunicación ayudaría. Una vez que se conoce la oferta y se conoce Asturias, resulta un territorio atractivo. Hay un parque industrial muy competitivo y un área tecnológica excelente, es una región segura, la movilidad es buena, se recibe muy bien a la gente… todo eso ayuda a la adaptación. Hay muchos elementos para decir que Asturias tiene mucho potencial para ser atractiva. Estoy seguro de que una buena comunicación y la visibilidad pueden ayudar.

–Y desde el punto de vista de la innovación, ¿cuál es el gran desafío de la región?

–Tal vez sería necesario acelerar las interacciones. El número de actores no es pequeño, tenemos startups, centros de innovación, tecnológicos, de formación… Tal vez cuando hablamos de I+D y de innovación tenemos que hablar de cómo avanzar más en la intensificación de la interacción y de la integración. Si yo necesito usar un equipo pocas veces al año, y tu lo tienes, podemos hacer una integración. Tendremos solo un equipo y nos beneficiaremos todos, manteniendo la personalidad y estrategia de cada uno. El potencial es enorme, el reto es maximizar este uso, tenemos que explorar mucho más esta capacidad.

–¿La Manzana del Acero y su colaboración con Idonial sería un ejemplo?

–Esta colaboración es un ejemplo a exportar por la agilidad, la complementariedad y la capacidad que alcanzamos juntos para afrontar retos complejos, por la modernidad de los equipos y la capacidad científica de las personas. Con esta colaboración ganamos ambos. El centro de Avilés, con los equipos y el personal que tenemos y la complementariedad, es centro de excelencia para los aceros eléctricos, el carril, la fabricación aditiva, en 3D, y tenemos un laboratorio para investigar con el hidrógeno dentro de las instalaciones de Gijón. Pero queremos colaborar con socios externos.

–Avilés y su comarca es un polo de innovación ¿Qué tiene de elemento diferenciador respecto de otros?

–Las plantas de producción, centros de I+D y el centro tecnológicos están juntos. Este es un diferencial, una experiencia importante, porque en todo el mundo está presente la idea de cómo garantizar una relación complementaria y ágil. A veces cuesta hasta uno y dos años formalizar contratos de relación para que un producto innovador llegue a la planta de fabricación, y aquí es mucho más rápido, porque estamos en contacto continuo. Tenemos una dinámica de interacción con los centros de I+D de las empresas asentadas en el entorno, con reuniones periódicas para ver las oportunidades de interacción y estamos trabajando para aumentarlas. Hay una iniciativa también en Madrid con centros de I+D de varias compañías. Estamos haciendo aproximación con ellas para ver el "modus operandi" y las oportunidades técnicas de desarrollar proyectos.

–ArcelorMittal está volcada en la descarbonización y en concreto con el hidrógeno.

–El proyecto de transformación que supondrá el hidrógeno es muy importante para nosotros, y por eso lo son los avances que estamos obteniendo a nivel de España y la ayuda de la Unión Europea para la descarbonización, en la que el hidrógeno tiene una contribución fuerte. El país está avanzando en esas aprobaciones y por eso nosotros estamos avanzando también, para tener capacidad en proyectos de descarbonización y con hidrógeno cada vez más grandes, porque tenemos ese apoyo del Gobierno y de Europa, y eso significa que avanzaremos más y más.

–Sí, pero dice que están investigando con hidrógeno en un laboratorio integrado en la planta de Gijón.

–Así es. Tenemos un laboratorio que está dentro de la planta de Gijón. Lo llamamos "gaslab". Tenemos disponible hidrógeno y lo utilizamos para realizar pruebas y estudiamos caminos para descarbonizar. De hecho, nuestra capacidad se ampliará y ya tenemos proyectos y estamos estudiando cómo podemos descarbonizar nuestros procesos industriales usando hidrógeno, y se ampliará.

–Se habla de retrasos. ¿Cuándo calculan que será una realidad?

–Ahora hay que desplegar los próximos pasos, porque hay una etapa formal administrativa y lleva tiempo. Pero la aprobación de la ayuda europea es muy importante. Sestao será la primera acería de emisiones neutras de carbono en todo el conjunto del proceso productivo. En Asturias es necesaria una inversión más robusta, pero estamos totalmente involucrados en este proceso.

–Recientemente organizaron junto con la Universidad de Oviedo una jornada a la que acudió un buen número de investigadores.

–Estamos retomando con mucha fuerza la cátedra y su espíritu, porque necesitamos talento y complementariedad. Esa jornada fue un ejemplo de la estructuración de las relaciones externas que queremos potenciar, y vamos a realizar eventos con socios externos porque es clave para la captura de ideas y formalización de proyectos. En la actividad que desarrollamos en el Centro de Servicios Universitarios hubo participación de 26 áreas diferentes de conocimiento con 60 personas involucradas. Eso significa que la respuesta a nuestras propuestas es buena, porque hay interés y porque ArcelorMittal tiene una buena reputación ganada con el esfuerzo y el trabajo de muchos años. La comunicación y la visibilidad atraen y retienen talento. Con la Universidad tenemos muchos proyectos en común y no son solo técnicos. Esto mismo lo haremos con otros socios. Entre todos podemos hacer muchas cosas juntos.

–Avilés acogió hace unas semanas el I Encuentro de Centros de I+D en el que participaron las multinacionales asentadas en la comarca. ¿Ha sido el embrión de ese proyecto suyo?

–Creo que fue una jornada muy interesante para conocernos y ver las posibilidades de trabajar de manera conjunta. Nosotros solos no podemos hacerlo todo. Lo explico de otra manera. Si nosotros presentamos una propuesta, los demás presentan otras contribuciones que nosotros no tenemos, conocimientos que nosotros no tenemos, estudios y soluciones que no son de nuestra área. Por ejemplo, sensores. Nosotros no desarrollamos ni producimos sensores, pero los necesitamos. Si hay empresas que trabajan en ello, pues ya existe esa complementariedad. Pero hay que comunicarlo y visibilizarlo para conocerlo y empezar a trabajar. Y sí, ya estamos trabajando aquí en esta estrategia y en todas partes.

–Arcelor ha ido tradicionalmente de manera individual, aunque marcara la pauta, por ejemplo implantando nuevos modelos laborales. ¿Por qué insiste ahora en esa apuesta por colaborar con socios externos?

–Es una estrategia de la compañía. Mire, tener una buena idea es difícil, muy difícil, porque los retos son complejos y hay mucha gente pensando a la vez sobre las soluciones. Nuestro centro de I+D es una fábrica de ideas, y necesitamos a muchas personas para ayudarnos en la producción de esas buenas ideas. Estamos teniendo una buena receptividad, porque cuantas más personas trabajen juntas más ideas habrá, y será más fácil que salga una buena y gran idea.

–¿Qué media de edad tiene la plantilla del centro de I+D?

–Debe estar en los 35. Pero ese dato no es representativo para nosotros.

–¿Por qué no?

–Porque lo importante es que tenemos personas de todas las generaciones, "baby boomers", "millenials"… y eso nos ayuda mucho porque es una contribución de diversidad. Tenemos desde grupos de personas de más de 60 años hasta de veinteañeros, y eso es lo realmente importante, porque provoca un choque que es una interacción muy positiva de ideas, de percepciones, de vocaciones… y eso es una fuente de creatividad en I+D. Y nosotros, internamente, hablamos mucho sobre cómo preservar todos los grados de edad. Las más jóvenes son muy fuertes en componente digital, y los más mayores en vivencias y experiencia, en relaciones humanas, y procesos industriales. Y los que están en el medio tienen la visión que da la edad y además con un perfil internacional interiorizado, con una mentalidad global. Eso da una sinergia muy creativa que se convierte en un ejercicio diario.

–Los antiguos terrenos de baterías de coque se convertirán en un moderno ecoparque. ¿La presencia de ArcelorMittal puede ser una fuerza de atracción para otras compañías?

–Más de una vez he visto esa atracción de otras empresas, de centros de I+D y de talento, y queremos que sea así, porque necesitamos de jóvenes que vengan a trabajar aquí. Avilés es una isla de innovación, de tecnología y nosotros también nos beneficiaremos de ese desarrollo.

–Si saliera bien su estrategia y su visión, junto con las condiciones que ve usted en el territorio, Avilés podría llegar a ser un lugar muy atractivo para las empresas.

–Avilés y Asturias podrían ser un ejemplo nacional e internacional, porque el resultado sería un beneficio para el conjunto de la comunidad. Hace quince años este centro de I+D de ArcelorMittal se puso en marcha con diez personas. Era pequeño y de carácter local. Ahora somos casi trescientas personas y creciendo y con impacto global, mundial. Y esto no para de crecer porque cada día se abren nuevas oportunidades y áreas de investigación. Si colaboramos y trabajamos de manera conjunta, ganaremos todos y todos seguiremos creciendo.