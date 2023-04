La ministra Alegría ve en Monteserín un "referente": "Avilés es una ciudad moderna"

En una Casa del Pueblo hasta la bandera, bajo un chaparrón de alabanzas hacia la alcaldesa Mariví Monteserín y con respaldo ministerial tuvo lugar este sábado la presentación oficial de su candidatura a la Alcaldía, la tercera consecutiva. Arropó a la cabeza de cartel de los socialistas la ministra de Educación, Pilar Alegría, que dijo ver en ella un "referente". "Además de una buena gestora es una gran persona", señaló Alegría, que definió Avilés como "una ciudad moderna, que está avanzando, en la que el conocimiento y la innovación han sido los principales muros de contención".

La Ministra celebró la Ley de Formación Profesional (FP), que "ya está teniendo un profundo impacto social, económico y político", y defendió los datos optimistas que maneja el Gobierno para refrendar las políticas socialistas frente a las de "aquellos para quienes las reformas consisten en los recortes y que están donde tienen que estar, en la oposición" (en alusión al PP). Se refirió, entre otros datos, a la afiliación a la Seguridad Social (más de 20,5 millones de personas en España), al sistemas de pensiones ("En Asturias hay casi 300.000 pensionistas que ahora reciben de media 100 euros al mes, y no 0,25 como antes") y a las becas (13.700 jóvenes disfrutan en Asturias de este derecho).

El secretario general de los socialistas avilesinos subrayó que "Avilés está en el momento que queríamos, es una ciudad innovadora, que apuesta por la industria y el viento le viene de cola". "Estamos en la buena ola. Otros no tienen proyecto, quieren volver atrás y repensar. Avilés no tiene tiempo para volver a empezar el camino", señaló Luis Fernández Huerga, que incidió en que en sus filas "hay un proyecto definido, hay equipo y un liderazgo fuerte". También se refirió al liderazgo de Monteserín la vicesecretaria general de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo. "Mariví representa la audacia y el liderazgo, es una mujer que cree en Avilés; Mariví es Avilés. Si no existieras, tendríamos que inventarte", indicó Llamedo en su intervención, remarcando que, bajo su gestión, la ciudad continuará avanzando en los próximos años y continuará siendo ejemplo de "progreso, modernidad y futuro".

"En toda mi vida no he tenido tantos halagos", inició su discurso una sonriente Mariví Monteserín, que compartió las alabanzas con "una agrupación ejemplar y unos compañeros admirables". "Somos el partido solvente serio y riguroso. Empezamos con Manuel Ponga, al que queríamos mucho, continuamos con Santiago Rodríguez Vega, un gran ideólogo del proyecto a largo plazo de Avilés y que al que hoy le ha resultado imposible estar aquí, y tuvimos una gran alcaldesa, Pilar Varela", expuso.

Sus alusiones al resto de fuerzas fueron mínimas, solo hubo alguna al PP: "Un militante del PP me felicitó hace unos días. Sois un partido previsor, tenéis sede propia. Nosotros solo tenemos alquilado un piso".

Monteserín manifestó su "orgullo" por el trabajo realizado estos años y apeló a una ciudad "justa, sana, innovadora, sostenible y conectada". "Esta ciudad tiene muchísimas esperanzas en el futuro y vamos a ganar el 28M, no hemos fallado nunca a esta ciudad", exclamó entre aplausos.

Tomó también la palabra durante el acto el líder vecinal Antonio Gil, integrante de la candidatura y que puso la nota emotiva al acto: "Quiero tener un recuerdo para una persona muy importante en mi vida, que defendió la República, pasó tres años en la cárcel y al que vi llorar a los 72 años cuando el PSOE ganó las primeras elecciones municipales. Estará muy feliz por tenerme aquí y esa persona es mi padre [Nicolás]".