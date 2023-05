Teresa Ribera indigna a los pescadores con su defensa de los planes de eólica marina

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, precisó este miércoles en el Congreso de los Diputados que la generación de energía eólica marina "afectará solo al 0,46% del litoral, un 37% menos que en los cálculos iniciales". Ribera compareció a petición de los grupos parlamentarios Plural y Mixto para informar sobre la aprobación en el Consejo de Ministros de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), un paso imprescindible para la futura implantación de parques de eólica marina y que tiene sublevados a los pescadores del Cantábrico, especialmente los asturianos y los gallegos. Y como cada vez que Ribera defiende su gestión en esta materia, saltan chispas y se incendia el estado de ánimo del sector pesquero asturiano, muy sensibilizado contra la posibilidad de desarrollar tres parques eólicas en aguas litorales del Principado.

El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Adolfo García Méndez, tildó de "tergiversadora" y "mentirosa" a la Ministra, que en su intervención parlamentaria aseguró que la petición de aparcar el desarrollo de la eólica marina "no es posición sensata" y que "se han mantenido múltiples reuniones con todos los actores y sectores del proceso, especialmente el pesquero" así como que "se ha realizado una doble consulta pública, facilitando toda la información posible y sin escatimar esfuerzos".

García Méndez aclara que, a diferencia de lo que sostiene la Ministra, los pescadores no vetan el desarrollo de la eólica marina, sino que plantean abordar la cuestión "con prudencia, responsabilidad y respeto por los derechos de los pescadores y la biodiversidad marina". Así mismo, tilda de "falsedad" que hubiese habido aportación de informes y documentos durante el proceso previo a la aprobación de los POEM: "Es verdad que hubo reuniones, una telemática que no sirvió para nada y otra en La Coruña en la que se hicieron promesas sistemáticamente incumplidas posteriormente. Pero es falso que se hayan hecho estudios socioeconómicos que demuestren la supuesta compatibilidad de la pesca y los parques eólicos en las áreas actualmente reservadas para esa actividad. Tampoco se ha hecho el estudio que pedimos los pescadores sobre el impacto de la eólica en la biodiversidad marina. Puede ser que la Ministra nos oiga, pero no nos escucha".

Tal es la desconfianza de los pescadores hacia la Administración en lo tocante al desarrollo de parques eólicos en el Cantábrico que la Plataforma de Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinas, con amplia representación asturiana, ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo para tumbar los POEM y obligar al Gobierno a reiniciar la elaboración de ese documento directriz del aprovechamiento de los espacios marinos "desde cero y con la debida atención a la problemática pesquera", en palabras de García Méndez. Los pescadores invocan la aplicación del "principio de precaución", uno de los pilares fundamentales de la política pesquera comunitaria. Tal principio afirma que si una decisión privada o pública respecto a cuyo riesgo no hay consenso científico completo puede producir un efecto perverso o perjuicio grave a las personas o el entorno, el descargo de la prueba será a costa de quien toma la decisión. Es decir, que para desarrollar la industria eólica en el mar debe probarse antes su inocuidad para la pesca.