Eloy Alonso, nuevo alcalde de Castrillón (PP): "Mi objetivo es gobernar en solitario pero vamos a hablar con todos"

Eloy Alonso será, salvo imprevistos, el próximo alcalde de Castrillón por el Partido Popular al ser el partido más votado con nueve de los 21 ediles de la Corporación. El actual presidente local del PP es concejal en la Corporación local desde 2015. Desde 2019 es el portavoz municipal. Asimismo, es miembro del comité ejecutivo regional del PP y secretario de la comisión regional de Agricultura. Nacido en Piedras Blancas en 1966, localidad en la que sigue residiendo, es ingeniero forestal y funcionario de carrera del Principado como coordinador de la guardería del Medio Rural. Está casado y tiene una hija y un hijo. En 2019 ganó las elecciones en Castrillón con 7 de los 21 concejales pero el tripartito que formaron IU, el PSOE y Podemos le impidió gobernar. En esta primera entrevista con LA NUEVA ESPAÑA tras conocer los resultados de las elecciones municipales marca líneas rojas y anuncia sus primeras en el gobierno.

–¿Se esperaba el resultado?

–Hace cuatro años fuimos los más votado con 7 concejales, ya entonces se veía que los castrillonenses querían cambiar y la alternativa éramos nosotros. Ahora nos toca coger la responsabilidad de gobernar este concejo.

–¿Cual es su prioridad cuando reciba el bastón de mando?

–Atender a los vecinos y para ello hay que solucionar el problema de funcionamiento interno del Ayuntamiento. Hay que reorganizar el trabajo, el Interventor viene dos días a la semana, la Tesorera acaba de llegar y no hay arquitecto. Hay que elaborar un protocolo de funcionamiento. Este lunes lo primero que hice fue hablar con los funcionarios y dicen que hay que digitalizar los servicios. El Ayuntamiento ahora está bloqueado y entorpece la atención a los vecinos. Va a llevar tiempo, eso ya lo sabíamos, es complicado pero todo tiene solución.

–¿Qué actuaciones urgentes considera que se deben acometer de inmediato?

–El mantenimiento de las infraestructuras municipales es importante. El Valey lleva diez años con goteras y la reparación ahora cuesta 1,5 millones. Hay que tomarse en serio el mantenimiento preventivo de las infraestructuras no esperar a que surjan los problemas.

–¿Cuál es el primer mensaje que quiere trasmitirle a los vecinos?

–Que venimos al Ayuntamiento a trabajar con humildad, nos equivocaremos pero lo intentaremos.

–¿Tiene ya perfilado el grupo de gobierno?

–Hay dos áreas que tengo claras, la de Obras que llevará Marco Antonio Fernández (concejal durante los últimos cuatro años) y Cultura que será para Rosa Rubio (se estrena como concejala y fue bibliotecaria municipal).

–¿Y el resto de las áreas como Urbanismo?

–Estamos en ello, lo decidiremos entre todos. En el área de Urbanismo hay cientos de licencias atascadas, vamos a hablar con los funcionarios para que nos digan dónde está el embudo.

–El PP ha obtenido 9 de los 21 concejales ¿gobernará en coalición con Vox?

–Mi objetivo es gobernar en solitario. IU gobernó en su momento en minoría con 8 concejales así que nosotros podemos hacerlo con 9. De todos modos vamos a hablar con todos aquellos grupos que quieran hablar con nosotros, para mí no existen líneas rojas, es la marca de la casa. No voy a actuar como lo hizo la izquierda hace cuatro años que pese a ser el PP el partido más votado no hablaron con nosotros.

–¿Le han felicitado sus contrincantes en el Ayuntamiento de Castrillón?

–Sí, Iván López, el candidato del PSOE, fue el primero en felicitarme, me llamó por teléfono al igual que el candidato de Vox, Rafael González. La alcaldesa, Yasmina Triguero, de IU, también me mando un whatsapp.

–La subida del PP en muchas zonas de Asturias y de España ¿era predecible?

–En Asturias todavía no está todo decidido, hay que esperar al viernes a que se contabilicen los votos del extranjero. En las alas, en el Oriente también hemos incrementado mucho los votos. El cambio está ahí y lo vamos a ver en las elecciones nacionales del próximo 23 de julio.