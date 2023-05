Suárez tilda de "fracaso personal" su varapalo tras perder la mayoría

"Fracaso". Así definió el alcalde en funciones y cabeza de lista del PSOE de Gozón el varapalo electoral que le llevó a perder una mayoría absoluta de diez ediles y obtener siete en la última cita electoral. "Y es un fracaso del candidato, mi fracaso, no de la lista, sigo pensando que llevábamos una candidatura muy buena para volver a ganar", apostilló el regidor en funciones, que no descarta ningún escenario en la sesión de investidura prevista para el próximo 17 de junio.

Es más, Jorge Suárez plantea los tres escenarios posibles en ese Pleno: "que haya un pacto de gobierno con IU, que cada partido presente su candidato (y entonces saldría un gobierno PP, también con una abstención de IU) y que IU nos dé el apoyo en la investidura sin alcanzar un pacto de gobierno". "Nosotros haremos el esfuerzo hasta donde se pueda (por seguir en el gobierno), no vamos a cerrar ninguna puerta, pero cabe recordar que este escenario ya se dió en 1995", detalló. Sobre el resultado (mismos siete concejales para el PP y el PSOE pero 180 menos votos para los socialistas) Suárez no lo esperaba. "La idea de perder la mayoría absoluta si se barajaba, perder apoyos e incluso concejales, pero no imaginábamos dejar de ser la lista más votada".

El candidato socialista dice "no encontrar explicaciones" a la sangría de votos, perdieron 594 sufragios y tres ediles, de 2.660 a 2.066. "Algo hicimos mal o algo hice mal o no lo supimos transmitir, la gestión de estos últimos ocho años de cómo cogí Ayuntamiento es contrastable: son números, son cifras, y entre medias hubo una pandemia, un incremento de precios y este Ayuntamiento que tenía la solvencia que tenía, veníamos renqueantes y así todo, conseguimos salvar la situación y teníamos un programa con proyectos y equipamientos", explicó el candidato del PSOE, que no cierra la puerta a alcanzar un entendimiento con IU de cara a poder mantenerse al frente del gobierno local.

"Hay que negociar mucho y haremos el esfuerzo hasta donde se pueda", reiteró, no sin antes agradecer la confianza de los 2.066 votantes que respaldaron la lista socialista en las municipales del domingo. "Esto no acaba aquí, ni mucho menos", concluyó el regidor en funciones de Gozón que pasó de gobernar en minoría de 2015 a 2019, luego ganó con mayoría absoluta y ahora se ha quedado en segundo puesto, empatado a ediles con su principal oponente, el PP.