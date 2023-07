La oposición carga contra la obra de La Merced: "Bloquea el acceso de tráfico"

El PP y Vox son los grupos de la oposición de Avilés y como tal, cuestionan el plan de peatonalización del entorno de la plaza de La Merced aunque con diferentes motivos. Mientras los populares, encabezados por Esther Llamazares, cuestionan la falta de información y diálogo del Ayuntamiento con vecinos y los autónomos del entorno, Vox directamente manifestó su oposición frontal a las peatonalizaciones. Ambos grupos critican que "se bloquee el centro de la ciudad al tráfico" y que las obras se ejecuten en pleno verano.

"No entendemos que el gobierno no hable con los afectados, no ha contado con ellos para nada para explicarles la finalidad de la obra, los plazos de ejecución,...", detalló Llamazares, que no entiende que "bloquear el acceso al tráfico no mejora la ciudad porque no hay aparcamiento necesario para los locales de ocio y comercio, no están pensando en las consecuencias y en que a esta ciudad, no solo vienen ciudadanos de Avilés". Llamazares afirmó además que hay personas "que se vuelven locas" al acceder con sus vehículos al centro de la ciudad para realizar sus compras. "La idea que esas personas no se deriven a los centros comerciales", remarcó la portavoz de los populares avilesinos.

Arancha Martínez Riola, su hómologa de Vox, que "ya la actuación de Pedro Menéndez no tiene sentido" y más el plan para peatonalizar la plaza de La Merced y su entorno. Remarcó además que los trabajos se han comenzado en "una fecha inadecuada" ya que precisamente los negocios hosteleros y los pequeños comercios "es en verano cuando ven incrementadas sus ventas". "Pero es que con obras y excavadoras trabajando a nadie le va a apetecer tomar un café y una cerveza en una terraza próxima", resaltó la portavoz de Vox. Martínez Riola abundó además que la actuación que comenzó el pasado martes "sigue las directrices de la Agenda 2030 contra el cambio climático y las bajas emisiones y nosotros estamos en contra".

La portavoz de Vox ve comprensible además que tanto los vecinos como los pequeños empresarios de la zona rechacen este tipo de actuaciones.

La obra, que tiene un presupuesto de algo menos de 600.000 euros, está subvencionada en un 80 por ciento por fondos europeos. Incluirán la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado público. Como consecuencia de los trabajos, la nueva parada de taxis provisional se ha ubicado entre la calle Cuba y José Cueto. Teniendo en cuenta que es una obra cofinanciada por la Unión Europea, tiene que estar finalizada antes de acabar el año por ello, el plazo es de seis meses y prevé acabar a primeros de diciembre.