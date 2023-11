"Las redes son un nuevo escenario que permite humanizar a los artistas"

A Elena Loredo (Elesky como se la conoce en redes sociales), la fama le pilló en su habitación tocando el piano. Esta gijonesa de 28 años ha hecho de su oído absoluto su medio de vida, un talento que la ha llevado a dar el salto de Twitch, la plataforma de streaming en la que empezó dando conciertos en época de prepandemia para sus por aquel entonces contados seguidores, a escenarios en los que sus más 160.000 seguidores pueden escucharla en persona mientras interpreta desde clásicos de Bach a la banda sonora de su anime favorito o a colaborar en un programa de Play Station. Hoy, "Elesky" ofrece un concierto en el Salón del Manga de Avilés a las 19.00 horas.

–¿Quién es Elena y quién es "Elesky"?

–Somos la misma persona. La música, que es como yo me expreso, sale de mí; así que no puede existir una sin la otra.

–¿Con qué repertorio va a sorprender en Avilés?

–Preparo un repertorio de bandas sonoras. En función del evento varío más hacia el cine, videojuegos o anime. Luego, siempre dejo al público que me lance sus peticiones para interpretarlas.

–Empezó retransmitiendo desde su casa en Gijón y acabó dando el salto a Madrid y colaborando con grandes marcas. Un gran cambio.

–Es algo que me veía venir, al menos la mudanza a Madrid. Estudié música y arte dramático y en Asturias me veía limitada cuando me salía algún evento en la capital. Aunque los primeros años tiré desde Gijón y funcionó genial.

–¿Por qué eligió Twitch para dar a conocer su hobby?

–Antes de Twitch ya daba conciertos presenciales y los retransmitía por Twitter (ahora X). Un día tuve problemas con la conexión y decidí pasarme a Twitch. Conecté el piano e hice un concierto en directo y al terminar los usuarios que estaban siguiendo la actuación empezaron a pedirme canciones y empecé a aprenderme temas hasta hoy. Estaba cómoda porque hacía lo que me gustaba y era yo misma.

–¿Cuál es la pieza más compleja que le han pedido?

–Hay muchas de las que aparecen en el anime de "Your Lie in April", que trata de música clásica y que tiene piezas muy complicadas. Curiosamente, una de las que me pedían me la había aprendido para mi recital fin de grado del conservatorio. A veces mis seguidores la piden y es de las más exigentes.

–¿Cuántas horas dedica a retransmitir en directo?

–Entre cuatro y cinco horas, salvo que haya algún evento especial. El otro día cumplí cuatro años en Twitch y estuve doce horas seguidas emitiendo.

–Es de las pocas que ha triunfado en Twitch sin jugar a videojuegos.

–Ahora hay cada vez más variedad pero cuando empecé había pocos canales musicales. Al final llegas a mucha gente desde tu propia casa.

–Usted es "chica de conservatorio", un espacio que nada tiene que ver con la red. ¿Tienen algo en común ambos entornos?

–El conservatorio te prepara para ser la mejor intérprete, pero yo en Twitch no busco ser la mejor pianista sino tocar lo que me gusta y como me gusta. Las nuevas plataformas permiten acercar la música clásica a todos, incluso despertar interés académico. Me hace ilusión cuando alguien me dice que empezó a dar clases de música por mí.

–¿Los músicos han llegado a las nuevas plataformas para quedarse?

–Es un nuevo escenario que permite humanizar al artista. Al final somos personas tan normales como los que nos ven al otro lado de la pantalla.