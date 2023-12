"Nos enfrentamos a un equipo de profesionales, diseñado para ascender. Tienen a lo mejorcito de Primera Nacional. Pero lo vamos a dar todo para ganar". El Horizonte Atlética afronta hoy a las 18.00 horas un duelo de altura. A La Magdalena llega el Balonmano Soria, primer clasificado y, según palabras de Juan Muñiz, entrenador de los avilesinos, un conjunto superior. "Son mejores que nosotros, no pasa nada por reconocerlo. Pero nosotros vamos a dar pelea y a lucharlo, lo que mejor se nos da es competir", confiesa el técnico, que cede el favoritismo a los visitantes, aunque ni mucho menos piensa entregar fácilmente la cuchara.

"Sinceramente, no tengo ganas de que llegue el partido", bromea el avilesino. Y es que, mientras que el Soria tiene en plantilla a varios de los nombres de mayor relumbrón de Primera Nacional, el Horizonte Atlética tiene varias bajas importantes, como César o Pablo, lo que resta potencial a los blanquiazules. "Tengo pensado decirles a mis jugadores que disfruten del partido, que va a ser lo más importante", señala el técnico.

Y es que, al igual que el año pasado, los de La Magdalena están brillando esta temporada. Los de Juan Muñiz, que marchan segundos, han conseguido 26 puntos en catorce encuentros y solo han caído derrotados una vez. Por eso, el técnico quiere poner en perspectiva lo que están consiguiendo. "De los últimos 100 partidos hemos ganado 78. Eso no es normal", expone el avilesino, que en su plantilla solo cuenta con jugadores asturianos, lo que hace que su gesta tenga aún más mérito. "Esta temporada dieciocho de nuestros jugadores son de Avilés. El equipo está rindiendo por encima de los esperado, por eso quiero que disfruten del partido", señala el entrenador, que promete dar pelea para competir hasta el último instante ante el Soria.

El buen momento que vive el Horizonte Atlética no es casualidad. El año pasado terminaron primeros de su grupo, con 28 triunfos de 30 en su casillero. A pesar de ello, Muñiz no se esperaba que este año las cosas fuesen a ir tan bien. "En verano perdimos jugadores importantes, como Carlos o Costoya. Además, no hemos podido contar con Pablo, que es nuestro referente defensivo. Eso sí, todos han dado un salto de nivel que nos ha llevado a estar en esta situación", indica el preparador, que cree que la clave está ene que todo el mundo se conoce a la perfección. "Al ser casi todos de aquí casi saben qué decirse solo con mirarse. Y los que no son avilesinos les llevo entrenando diez años, por lo que más de lo mismo", apunta. Además, el Horizonte Atlética no da nunca un balón por perdido. "Hay días que jugamos mejor o peor, pero siempre competimos muy bien. Hemos tenido partidos que prácticamente estaban perdidos y conseguimos darles la vuelta. Peleamos hasta el final", sentencia el técnico.

Tras el duelo ante el Soria los blanquiazules tendrán prácticamente un mes de descanso hasta su próximo compromiso. "Nos esperan partidos complicados en casa, todos los de arriba menos el Santoña tienen que venir a La Magdalena. Ahora nos tienen pillados, pero vamos a darlo todo", promete Muñiz, que pide a los Reyes Magos que Pablo y Puig se puedan recuperar, para subir el nivel en la segunda vuelta. Pero antes, tocará tumbar a los sorianos para intentar irse de vacaciones con el mejor sabor de boca posible.