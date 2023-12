"No nos gustan las viviendas turísticas, a menudo son negocios encubiertos"

Jorge Suárez es el alcalde de Gozón. Dirige un gobierno de coalición entre su partido, el PSOE, e IU, tras un pacto de gobierno alcanzado pocos días después de las elecciones municipales del pasado mes de mayo. La conversación con LA NUEVA ESPAÑA fue ayer en su despacho de Alcaldía gozoniega.

–¿Cómo ha ido el año?

Un año marcado por el proceso electoral, el resultado fue el que fue –el PSOE perdió su mayoría absoluta de diez ediles y se quedó con siete– y, a raíz de ello, formamos parte de un gobierno de coalición con IU. El balance que hago de estos seis meses es positivo. Como suele ocurrir en estos casos, hay que ir encajando las propuestas de cada uno.

–En la línea del acuerdo de gobierno...

–Lo que se acordó se cumple. Es ese acuerdo no figuraba todo, hay cuestiones que hay que desarrollar, como por ejemplo las inversiones que hay que acometer en la red de abastecimiento de aguas.

–Ahora llega un nuevo año. ¿Qué espera de 2024?

-Tenemos el presupuesto sin aprobar, pero no es por falta de tiempo. Nuestro Ayuntamiento tiene una economía solvente, pero no es holgada. Llegamos a hitos importantes como fue liquidar la deuda de pago a proveedores, pero también tuvimos hitos negativos como el cierre de Alcoa y el incremento de costes, que en el gasto corriente ha supuesto un incremento del 20 por ciento. En el capítulo de ingresos tenemos que evaluar el impacto que puede tener Windar, que en cualquier caso no se va a notar hasta dentro de un par de años, y un gasto importante que es el nuevo impuesto a la basura sumado al incremento de Cogersa. En basura pasamos de pagar 27 euros por tonelada a 96. En números redondos supone 350.000 euros más. Tenemos que hacer una modificación de la ordenanza de basura en ese sentido, que repercutirá en el recibo. En Urbanismo, va a haber un desarrollo urbanístico en La Arena, en terrenos de la Sareb, pero tendrá su impacto en el ejercicio 2025. Las expectativas a corto y medio plazo son buenas. Lo que tenemos que mirar es cómo salvamos el próximo año 2024.

–¿El concejo va despegando?

–Sí, claro. De los fondos europeos hemos captado dos millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística y eso va a suponer una reordenación y adecuación de toda la franja costera. Y tener claro qué tipo de turismo queremos y analizar cómo preservamos el entorno y poner en valor nuestro potencial. Me gustaría que hubiese más iniciativa privada. Con la llegada del AVE también hay movimiento de mercancías y eso beneficiará a la comarca. De poco nos sirve que Gozón sea muy atractivo para la gente que viene de visita si apenas hay plazas hoteleras. Y habrá que mirar dónde se pueden habilitar.

–Es decir, ¿más plazas hoteleras y menos viviendas turísticas?

–La vivienda vacacional es algo que no nos gusta; de hecho ya lo estamos hablando. No dejan de ser negocios hoteleros encubiertos que tienen un efecto pernicioso en el alquiler para todo el año. Algo tenemos que hacer, lo que nos permita la ley. Es un modelo que no nos gusta al gobierno de Gozón, no hablo del PSOE ni de IU, hablo del gobierno.

–Cambiando de tercio, ¿cómo valora la apuesta de Windar por el emplazamiento de la antigua Alcoa?

–La concesión de la Autoridad Portuaria ya está y ahora queda liquidar el concurso de acreedores, con el que esperamos recuperar lo que nos debía Alu Ibérica, que eran aproximadamente unos 300.000 euros. Al margen de la fiscalidad que nos pueda venir, si con Windar va a haber más puestos de trabajo que los que tenía Alcoa, eso, evidentemente, repercute en el municipio. ¿Cuántos trabajadores va a haber de Gozón? No lo sé, pero seguramente un número importante y eso significa riqueza. Un puesto de trabajo digno influye, para bien, en la economía del municipio.

–Gozón es uno de los pocos concejos que aumenta su población. ¿Qué le parece?

–Es un dato positivo. Eso se debe a nuestra buena ubicación geográfica, porque tenemos un municipio acogedor, un paisaje y unos servicios razonables. Tenemos potencial también para que los nómadas digitales se instalen, pese a que aún estamos a la espera de la ampliación de la fibra (de internet), cuestión por lo que pregunto de continuo.

–¿Qué va a pasar con el polideportivo de Luanco? ¿Va a reformarse?

–En el pacto hay una cosa que está clara: el polideportivo se mantiene y se va a reparar. Antes de que finalice el mandato será una realidad, luego está el desarrollo para avanzar en el cubrimiento de las pistas de Balbín, que serán necesarias para dar cabida a las actividades deportivas mientras se repara el Jenaro Fernández Diego. En un futuro, las dos instalaciones serán necesarias para Gozón. Tenemos también el teatro Carmen; estamos pendientes de que salga una nueva convocatoria de subvenciones para concurrir, con esperanza en iniciar la obra para desarrollar un equipamiento que necesita el concejo.

–El 31 de diciembre vence el contrato de limpieza. ¿Va a remunicipalizarse?

–Se están dando pasos, se encargó un estudio a una empresa para analizar la viabilidad económica de la remunicipalización. Está en estudio.

–Y el contrato de la recogida de basuras expira en primavera...

–Lo mismo, de acuerdo al pacto de gobierno. Se creó una comisión de estos dos contratos con la presidencia del concejal de Urbanismo, César Fidalgo. Se están haciendo en paralelo.

–Recientemente, ha tenido dos vistas en el Juzgado, tras dos demandas penales: una denuncia de un trabajador municipal y otra del propietario de un geriátrico. ¿Qué declaró ante el juez?

–Efectivamente, acudí al Juzgado por dos querellas penales, A una de ellas acudimos otras cinco personas y yo (miembros de la junta de gobierno del anterior mandato), y en la segunda, el querellado era sólo yo. Es lo único que voy a decir; cuando se resuelvan esos procesos me encantará contar el resultado, sea el que sea, y todo lo que los ha rodeado.