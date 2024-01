La oposición carga contra el Gobierno por la falta de plazos para el soterramiento

No hay plazos. El compromiso del Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, de suscribir un convenio a tres bandas –Gobierno, Principado y Ayuntamiento de Avilés– para eliminar la barrera ferroviaria, no ha convencido a la oposición. Más compromisos pero sin fechas, coincidieron en señalar PP y Vox. "Tomadura de pelo", resumieron los populares. La Cámara de Comercio quiso ver la parte positiva, pero también advirtió de que la antigua aspiración avilesina será después de 2030.

El Plan de Vías para el soterramiento ferroviario de Avilés está en la fase de evaluación ambiental del estudio informativo. Según el Secretario de Estado "nunca se había llegado tan lejos". Añadió que se trata de una obra compleja, y que si se consigue firmar un convenio entre el Estado, el Principado y el Ayuntamiento para financiar el soterramiento "habremos dado un paso de gigante definitivo".

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, y diputada nacional, Esther Llamazares, señaló que el Secretario de Estado "vino a la ciudad a una reunión y realmente lo que venía a anunciarnos es que la obra es compleja, que los avilesinos no lo sabíamos –dijo con ironía–, que no hay fechas concretas, que hay que hacer un convenio para definir las inversiones de las diferentes administraciones, y nos anticipa que el Ministerio realmente tiene muy limitada la inversión en este tipo de obras en infraestructura ferroviaria".

Llamazares añadió que Santano "vino realmente a tomarnos el pelo, a hacer una visita y a contarnos que no sabe nada de nada, que no hay nada previsto, que no sabe cuándo se va a llevar cabo nada y que es muy complicado". Y remató: "Y la Alcaldesa lo aplaude. Se ha perdido el norte en Avilés en todos los sentidos".

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox en el Consistorio avilesino, afirmó que "las declaraciones del Secretario de Estado en su visita a Avilés confirman nuestras sospechas sobre el plan de vías: que como su nombre indica, no deja de ser un plan y seguirá siéndolo por muchos años. En sus propias palabras, diciendo que es una obra compleja y que no se fijan fechas, ya da a entender que seguiremos otros veinticinco años esperando por la liberación del trazado ferroviario en el centro del municipio, y más cuando aportó un punto de prudencia por la complejidad de las obras".

Martínez Riola también mostró su preocupación por "la falta de sintonía entre las tres administraciones, Gobierno, Principado y Ayuntamiento, que siendo del mismo partido político consideran un logra cerrar un convenio entre ellas".

La portavoz de Vox se refirió también a la llegada de la alta velocidad a Avilés, prevista para marzo, "más de lo mismo: dudas y baile de fechas".

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, quiso ver el futuro desde un punto de vista más favorable y optimista. "Creemos que la complejidad que supone la actuación del soterramiento en Avilés requiere unidad de actuación y cooperación por parte de las administraciones implicadas". Por eso, en opinión del representante de los empresarios, "la firma del convenio supone un paso adelante para una obra demandada durante décadas en la ciudad y por lo tanto lo debemos de valorarlo positivamente".

Daniel González remarcó que "la inquietud del tejido empresarial no es tanto el hecho de realización de la obra en sí, que será una realidad, sino el plazo de ejecución de la misma que no será corto". Y aquí sus declaraciones fueron de prudencia: "Siendo optimistas, esperamos que la ciudad se vuelva a unir a su ría no antes de 2030".