Vidales: "No había un delantero mejor que Claudio o Isma Cerro en el mercado"

Con el mercado de fichajes ya cerrado Javier Vidales, director deportivo del Avilés, hizo una valoración de los tres fichajes que han hecho durante el mes de enero, además de reconocer que, a pesar de haber ido detrás de Diego Lorenzo, está contento con la delantera actual: "En el mercado no había un delantero mejor que Isma Cerro y Claudio".

"Reforzar el puesto de pivote y el de central eran nuestras dos prioridades. La lesión de Edu Cortina, unido a los problemas físicos de Mecerreyes, nos afectó muchísimo. Eso no lo pudimos arreglar hasta ahora, con el fichaje de Alberto Martín", explicó el astorgano, que describió a Íñigo Zubiri, última incorporación blanquiazul, que fue presentado ayer, como un central "con diferentes capacidades, rápido, y que permitirá al míster jugar con tres centrales". El futbolista, que apunta al once hoy mismo, aseguró: "Vamos a hacer todo por estar lo más arriba posible".

"El tema de Raúl Rojas fue coincidencia. Tuvimos que hacer un gran trabajo para sacar al jugador de El Palo, pero queríamos darle más herramientas al entrenador. Por eso lo fichamos, era un jugador que ya estábamos siguiendo", remarcó Vidales, que no se mordió la lengua a la hora de hablar del gran deseo del Avilés, el fichaje de Diego Lorenzo.

"No queríamos un delantero cualquiera. Queríamos a Diego Lorenzo, porque es top, no íbamos a hacernos con alguien por completar. No hubo manera de traerlo. En el mercado no había ningún nueve mejor que Isma Cerro y Claudio", explicó Vidales, que confesó que trabajó en algún plan B, pero sin dar nombres.

Eso sí, según el astorgano, los fichajes no se han acabado. "Acabamos de firmar a Miguel Sierra, que lo teníamos y no lo estábamos usando. Otro fichaje va a ser el campo, que en la primera vuelta no nos ha ayudado y ahora está en grandes condiciones", afirmó. Miguel Sierra es uno de los nombres que apunta a salir de titilar hoy ante el Valladolid B. El granadino, nombrado mejor jugador del mes de enero, suma dos titularidades seguidas. Además, Podrían salir de inicio los tres fichajes invernales, Raúl Rojas, Alberto Martín y Zubiri. En la convocatoria se estrenan dos canteranos, Marcos Barroso, central, y Saúl Fernández, extremo, antes las ausencias de Cortina, Joel del Pino y Orfila.