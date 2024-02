El Avilés se queda sin "9" en el mercado invernal

Finalmente, ni Diego Lorenzo ni Pablo Pérez recalarán en el Avilés. Los blanquiazules trabajaron hasta última hora para conseguir su ansiada guinda del pastel, un delantero, pero finalmente han cerrado el mercado invernal sin movimientos en el primer equipo. Solamente Nico Arce, futbolista cedido en el Covadonga, regresó al club, pero rápidamente fue cedido al Arandina, actual colista de su grupo.

El club trabajó hasta los últimos instantes para cerrar el fichaje del gran deseado, Diego Lorenzo. El madrileño estaba dispuesto a viajar al Suárez Puerta, pero desde su club le cerraron la puerta al no poder conseguir un sustituto de garantías para su puesto. El Hércules trató de hacerse con los servicios de Dani Romera, delantero del Ceuta, para así poder desprenderse del madrileño, pero finalmente la operación no llegó a buen puerto y el jugador se quedará hasta final de temporada con los alicantinos, hasta que finalice su contrato.

Con Pablo Pérez la operación era aún más complicada y finalmente no se realizó. El gijonés debía rescindir su contrato con el Rayo Majadahonda, conjunto de Primera Federación, y aunque durante la jornada de ayer incorporaron a dos jugadores, Pablo Hervías y Samu Expósito, finalmente decidieron contar con el asturiano hasta el final del presente curso. Su no fichaje implicó que tampoco hubiese salidas en el Avilés, ya que no hizo falta que se liberasen fichas para hacer hueco al ex futbolista del Sporting.

Así las cosas, el Avilés tendrá que afrontar lo que resta en plantilla con Claudio Medina e Isma Cerro como sus dos referencias arriba. El mercado blanquiazul se salda con tres incorporaciones, Alberto Martín, Raúl Rojas e Íñigo Zubiri; y cuatro bajas, Guram, Alorda, Espina y Valcarce. Los avilesinos tienen una ficha libre sub-23, aunque todo apunta a que no harán uso de ella.

El único movimiento que registraron las oficinas blanquiazules fue el de Nico Arce. El pivote, propiedad del Avilés, cortó su cesión en el Covadonga, donde ha jugado 959 minutos, para unirse a las filas del Arandina, último clasificado de su grupo.

Mateo Arellano, al Langreo. El que si se reforzó en el último día de mercado fue el Langreo. Los azulgranas se han hecho con los servicios de Mateo Arellano, futbolista avilesino que llevaba durante meses entrenándose con el Avilés. Tras el fichaje de Alberto Martín el centrocampista se quedó sin hueco en el Suárez Puerta, por lo que ha decidido seguir su carrera en el Nuevo Ganzábal.