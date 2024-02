El Avilés tantea el fichaje de Pablo Pérez en el último día de mercado

El Avilés va a aprovechar hasta el último instante para tratar de reforzar su plantilla. Tras cerrar los fichajes de Alberto Martín, centrocampista; Raúl Rojas, extremo, e Íñigo Zubiri, central, los blanquiazules buscan conseguir la guinda del pastel incorporando a un nuevo delantero que compita por el puesto de nueve con Claudio Medina e Isma Cerro. Sobre la mesa hay dos nombres que destacan por encima del resto: Diego Lorenzo, jugador por que llevan suspirando desde verano, y Pablo Pérez, ex jugador del Sporting que se ha puesto a tiro en las últimas horas.

El ex del Sporting, actualmente en las filas del Rayo Majadahonda, conjunto de Primera Federación, está muy cerca de desvincularse del conjunto madrileño. Pablo Pérez recaló en el equipo tras una aventura en el fútbol indio, pero este año no ha contado con el protagonismo deseado, disputando solamente 451 minutos en once encuentros y anotando un gol. Por ello el gijonés podría abandonar la capital para volver a tener minutos en Asturias. Además, así se reencontraría con Manolo Sánchez Murias, entrenador con el que coincidió durante su etapa de formación en Mareo.

El problema está con las fichas. Tras los movimientos del mercado invernal el Avilés solamente cuenta con dos fichas sub-23 libres, una que dejó liberada tras el mercado veraniego y la que dejó Guram tras hacer las maletas. Por ellos, si los blanquiazules quieren cerrar el fichaje del asturiano, necesitan deshacerse de un futbolista. En la rampa de salida podrían estar Mauro, jugador que esta temporada solamente ha jugado veinte minutos en un encuentro ante el Marino de Luanco, y Joel del Pino. El canario tuvo una conversación antes del entrenamiento con este lunes con Manolo Sánchez Murias y Javier Vidales y sobre la mesa está romper la cesión que hay con Las Palmas, equipo que tiene una ficha libre en su filial para hacerle hueco al jugador. El canario no contó con minutos en el último encuentro ante la Gimnástica de Torrelavega y ante el Racing Villalbés salió en los últimos compases, al igual que ante el Deportivo Fabril.

La posibilidad de hacerse con Diego Lorenzo se decide a más de mil kilómetros de distancia. El futuro del madrileño depende del posible fichaje de Dani Romera por el Hércules. El delantero, que pertenece al Ceuta, conjunto de Primera Federación, no está contando con demasiado protagonismo en el conjunto ceutí, por lo que su exentrenador, Rubén Torrecilla, quiere hacerse con él y llevárselo a Alicante. Si en el último día de mercado consigue su fichaje, eso supondría que no necesita a Lorenzo, que tendría la puerta abierta para decidir su futuro. Es ahí donde aparece el Avilés, que sigue muy pendiente del madrileño. En su caso no hace falta que haya salidas, ya que Diego Lorenzo todavía ocupa ficha sub-23.