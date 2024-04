Segunda oportunidad de subir de categoría para el Avilés Femenino, esta vez en La Coruña

Segundo asalto para el Avilés Femenino. Tras caer derrotadas por primera vez esta temporada ante el Lóstrego el pasado sábado en el Suárez Puerta, las blanquiazules han tenido que levantarse de la lona para enfrentarse ahora a un rival mucho más temible, el Deportivo B, al que visitan en Abegondo.

Las gallegas marchan segundas y son el único equipo que puede llegar a noquear a las avilesinas, líderes, aunque sobre el papel todo parece a favor para que las de Pedro Arboleda consigan su ansiado ascenso a Segunda Federación. No solo les vale ganar o empatar, como es obvio, sino que si solo pierden por un gol también conseguirían la promoción. Pero, aunque todo parezca que sopla a favor, dos jugadores conocen de primera mano la dificultad de la empresa. Nuria y Patri estuvieron tres y dos años, respectivamente, defendiendo los colores deportivistas, aunque están deseando que lleguen las 16.15 horas de hoy para asaltar la que fue su casa y poner fin a dura empresa.

"Lo que más me fastidió del partido contra el Lóstrego no fue posponer el ascenso, si no perder la racha de imbatibilidad", apunta Patri, que lamenta que el equipo "no hizo su mejor partido", aunque cree que "no eres malo por perder ni por ganar tanto somos buenísimas". Nuria, por su parte, piensa igual que su compañera y confiesa que durante toda esta semana "hemos entrenado a tope para poder conseguir el ascenso en Abegondo". "Lo del Lóstrego nos tiene que servir como lección para ir mucho más fuerte hoy", sostiene la defensa, que reconoce que "hubiese prestado haberlo celebrado en casa".

Ahora en frente tienen al que, junto a ellas, es el equipo más temible de su categoría, el Deportivo B. "Ellas tiene que amarrarse a la única bola que les queda. Su primer equipo ha ascendido a Primera y están celebrándolo, vienen con un ánimo muy bueno. Nos lo van a poner realmente difícil", señala Patri, que avisa de un gran peligro que pueden tener ahora las gallegas: "Igual cuentan con jugadoras del A, porque somos el rival a batir y el primer equipo ya ha ascendido, y así pueden seguir peleando". "Ellas se lo juegan todo en este partido, nosotras, aunque perdamos seguimos teniendo oportunidades", indica Nuria. Ambas, aunque ahora van como visitantes, guardan grandes recuerdos de su etapa como jugadoras del Depor. "Nos dio tiempo a vivir de todo", bromean. Patri defendió la camiseta coruñesa durante tres campañas, llegando a conseguir un ascenso y luchar un año por la permanencia en Primera División. En su último año coincidió con Nuria. "Fue una experiencia espectacular, nos lo pasamos muy bien", aseguran.

Luego, tras su paso por el Depor, ambas recalaron en el Avilés. "Aquí estaremos hasta que nos aguanten", bromean. Ahora, esperan celebrar el ascenso en la que fue su casa. "Esto me está recordando a cuando ascendí con el Depor, porque también estuvimos sin perder toda la temporada. Empatamos el primer partido contra el Lugo y desde ese día nos pusimos las pilas", recuerda Patri. Nuria espera que el tropiezo de la pasada semana "no emborrone el pedazo de temporada que estamos haciendo" y lo deja claro: "Aunque sea domingo, lo vamos a celebrar". "Las cosas se celebran cuando ocurren, aunque sea un domingo y fuera de casa. Va a quedar bien celebrado", dicen entre risas las dos jugadoras. Ahora lo más complicado: arranca la operación conquistar Abegondo.

