El romántico gesto de la novia de Nagore Robles tras su gran día: "Aún sigo en una nube"

Nagore Robles ha dado una auténtica lección de superación a sus seguidores. Hacía tan solo unos meses la colaboradora televisiva pasaba por quirófano para poner fin a los insoportables dolores de espalda que arrastraba desde hacía un tiempo, y ahora hemos podido verla superando un triatlón en Mallorca, aunque no lo ha hecho sola.

Robles aterrizaba en la isla después de unos largos meses de recuperación, preparación y entrenamiento intensivo para llegar a la prueba en plena forma, y ha cumplido con todas y cada una de sus palabras. Acompañada de sus seres queridos, la colaboradora celebraba sus triunfos, aunque lo que no se esperaba era encontrarse con su pareja, Carla Flila. La influencer, que se encontraba en las Canarias por estas fechas celebrando el festival Desalia, ha hecho un viaje express para darle una sorpresa a Nagore y plantarse en Mallorca con un ramo de flores.

Unas bonitas palabras

Carla ha querido demostrar lo orgullosa que está de su novia con un bonito mensaje que ha publicado en sus redes sociales: Aún recuerdo cuando en octubre, cualquier mínimo movimiento hacía que tuvieras muchísimo dolor y a veces, ni siquiera los medicamentos te hacían el suficiente efecto. Después de varios médicos y muchas opiniones, en diciembre te operaste de la espalda. Hace apenas 5 meses cuando estábamos en el hospital, no te podías mover. Y ahora, solamente unos pocos meses posterior a la operación, has realizado un triatlón en solamente 3 horas. Muchísimas semanas entrenando con dolores y cansancio, pero aun así aguantar y seguir hacia delante…. Y nunca subo, ni digo nada en redes, pero es que me apetece decir en voz alta que eres una campeona y una guerrera. Eres de admirar y toda la gente que te quiere está súper orgullosa de ti".

Por su parte, Nagore Robles todavía no ha sido capaz de decir nada al respecto, pero sí que ha agradecido el gesto con un comentario en la publicación de Flila: "Tenerte a mi lado lo ha hecho todo mucho más fácil". Por su parte, lo único que ha podido comentar con sus seguidores es que "aún estoy muy emocionada y necesito seguir en mi nube un poquito más".