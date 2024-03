¿Qué ha sido de Nagore Robles? Última hora de su estado de salud tras mostrar un foto de su vientre

Los seguidores de Nagore Robles están preocupados por el estado de salud de la presentadora que ha pasado por una intervención quirúrgica. Ahora ha decidido tomarse en serio un problema de salud. La colaboradora de diversos programas de televisión de la cadena va a acudir al médico tras experimentar unos "dolores horribles e insoportables", como sucede cada vez que tiene la menstruación. A través de sus redes, la influencer de 41 años, que se diera a conocer en 'Gran Hermano', ha compartido una impactante fotografía con la que ha mostrado las secuelas de este doloroso problema de salud al que ha decidido poner solución después de "años normalizándolo".

La también presentadora sabe que tenía que haberle puesto remedio hace mucho tiempo, pero ha estado posponiéndolo. Sabe que no ha hecho bien, pero entre unas cosas y otras su visita al especialista ha estado quedándose en un segundo y tercer plano... hasta hoy. La natural de Basauri (Vizvaya) ha decidido acudir a su ginecólogo para tratar de encontrar el origen de sus terribles dolores cada vez que le baja el periodo.

Y ya no solo eso. Nagore Robles ha enseñado cómo se le inflama la zona baja de la barriga cada vez que tiene la regla. "Dime que tienes la regla sin decirme que tienes la regla", ha comentado la colaboradora de Mediaset junto a una imagen en ropa interior para que sus seguidores puedan apreciar su abultado abdomen. Una cruda y dolorosa realidad a la que se enfrenta cada mes y a la que la creadora de contenido quiere poner fin, tal y como cuentan desde Outdoor.

"Qué dolor más horrible... Menos mal que hoy tengo fisio y en breve la cita con mi ginecóloga, que me ayudará a reducir este dolor. Llevo normalizando toda mi vida estos episodios insoportables y no quiero ni debo hacerlo por más tiempo", ha reflexionado la influencer, que no es la primera vez que habla públicamente de estos terribles episodios que sufre cada vez que tiene la menstruación.

Con el ánimo de visibilizar este problema de salud, más común de lo que parece entre las mujeres, la colaboradora de televisión y exconcursante de 'Gran Hermano' ha compartido esta impactante fotografía de su vientre inflamado para animar a sus seguidoras a acudir al especialista si se encuentran en una situación similar a al suya. Y es que, tal y como ha puntualizado Nagore Robles "no hay que normalizar" el tener reglas dolorosas.