Estas son las cuentas del Avilés para no caer al puesto de play-out

Tras caer derrotado ante el Compostela el Avilés tiene que echar mano a la calculadora para una jornada final que promete ser frenética. Sus malos resultados en los últimos encuentros han provocado que los blanquiazules vayan a tener un cierre de campaña de infarto aunque, por suerte para ellos, dependen de sí mismos para conseguir la salvación. Enfrente estará el Ourense, campeón de grupo y nuevo equipo de Primera Federación, que llega al Suárez Puerta sin jugarse nada, lo que hace que todo esté un poco más tranquilo.

Para conseguir la salvación por la vía rápida al Avilés le sirve con hacerse con los tres puntos ante el Ourense. En el encuentro de ida los blanquiazules por dos tantos a cero, aunque ahora la situación es distinta. Los gallegos han certificado su ascenso a Primera Federación, ya que están a cinco puntos del Pontevedra, segundo clasificado, por lo que llegan al Suárez Puerta con la tranquilidad de no jugarse nada. De vencerles, los avilesinos no sufrirían y tendrían el trabajo hecho sin depender de resultados.

El empate tampoco es mal resultado para los de Manolo Sánchez Murias . El Avilés podría salvarse en caso de quedar en tablas, ya que se pondría con 42 puntos, cifra que, gracias al gol average y a expensas del resto de resultados, les permitiría seguir en la categoría. Aunque vencen Marino, Fabril y Gimnástica de Torrelavega, los blanquiazules quedarían por encima de los gozoniegos, equipo que ocuparía el puesto de play-out.

Las cosas se complican si el Avilés cae derrotado ante el Ourense. En ese caso los blanquiazules necesitarían que o el Marino no venza al Covadonga que la Gimnástica no tumbe al Coruxo. Con que uno de los dos equipos no consiga los tres puntos estarían salvados. Pero, si cántabros y gozoniegos se hacen con la victoria sin que gane o empate el Avilés, serían los blanquiazules los que caerían al puesto de play-out y tendrían que alargar, para mal, su temporada