El Real Avilés seguirá en el Suárez Puerta "pero hay que  buscar un marco jurídico", avisa el gobierno

El tiempo de juego concedido hace 25 años al Real Avilés Industrial en el estadio municipal Suárez Puerta ha finalizado; ayer expiró el plazo del convenio que en 1999 convirtió el club en concesionario de la instalación. Pero los jugadores quieren alargar más el "partido" y a partir del lunes buscarán la forma de tener un tiempo extra. Al menos eso aseguran ambas partes. El gobierno municipal, por boca del concejal de Promoción Económica, Manuel Campa, anunció ayer la voluntad de citar al dueño y presidente del club, Diego Baeza, para "hablar de cómo dar encaje jurídico a la continuidad del equipo en el Suárez Puerta hasta el final de temporada". Y desde el club se reitera su disposición a "seguir negociando" la extensión del convenio.

De cara a crear las condiciones adecuadas para llegar a un acuerdo que permita al Real Avilés Industrial seguir jugando los partidos de casa en el Suárez Puerta, el club presentó el pasado jueves la solicitud de prórroga de la concesión del Suárez Puerta. Lo hizo por registro electrónico, sin dar publicidad al hecho y fuera de plazo, pues el convenio que expiró ayer establece que debería haber cursado la solicitud con dos meses de antelación. Pero aún así presentó los papeles en la presunta confianza de que la omisión del plazo pueda ser soslayada. Un miembro del gobierno local preguntado por este diario sobre la inopinada solicitud de prórroga que a la propiedad del Avilés "se le sugirió desde el Ayuntamiento que hiciera esa solicitud".

La continuidad del Real Avilés Industrial en el Suárez Puerta hasta el final de la Liga se da por segura en el gobierno local bipartito, pero lo que aún se ignora es el soporte jurídico que amparará esa "prórroga". Campa habla de la necesidad de crear "un marco jurídico" para ese acuerdo extraordinario, una figura que funcione como un puente "hasta que se tramite la futura concesión del estadio" y que, en última instancia, "será llevado al Pleno municipal".

No obstante, para avanzar en ese nuevo escenario el escollo sigue siendo el mismo que condiciona desde hace años las relaciones del Real Avilés Industrial con el Ayuntamiento: la liquidación de la deuda acumulada por el impago sistemático del canon de uso del estadio en la etapa del club anterior a la llegada de Diego Baeza. El club asegura que fruto de los pagos realizados en los últimos meses solo faltan por abonar "en torno a 70.000 euros". El gobierno local es tajante al respecto: "El pago total de la deuda es requisito sine qua non para suscribir cualquier nuevo acuerdo, sea de prórroga o de nuevo convenio". No obstante, se expresa confianza en que el Real Avilés Industrial pague y no se oculta el deseo de que eso ocurra pronto para sentar las bases del futuro convenio de gestión del Suárez Puerta y despejar las incógnitas sobre las previsiones de Diego Baeza de hacer una fuerte inversión en la remodelación del estadio.

La expiración de la vigencia del convenio de uso del Suárez Puerta sin noticias sobre su posible prórroga, con parte de la deuda del club aún viva y sin perspectiva de abrir a corto plazo la negociación de un convenio nuevo intranquiliza a la oposición (PP y Vox), que no dudaron en criticar ayer el "oscurantismo" del gobierno de izquierdas.

"El gobierno local solo nos dice que está ‘en reuniones’ con el Avilés. Nos preguntamos si entre todas esas reuniones que nunca han salido a la luz y de las que no han dado cuenta se habló en algún momento de la tramitación necesaria para una prórroga de la licitación y si fueron conscientes de la caducidad de la misma", criticó Esther Llamazares, portavoz del PP. La edil popular cree que "es momento de que el gobierno hable claro a los ciudadanos, ya que en la casa consistorial no lo hace. Debe aclarar, como mínimo, qué va hacer con la prórroga que parece que no podría admitir por incumplimiento de plazos y debe explicar el desinterés consistorial durante 25 años en el Suárez Puerta".

Por su parte Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, califica como "opaco" el tratamiento que hace el gobierno de todo lo relacionada con el Suárez Puerta "a pesar de las constantes exigencias de transparencia". La concejala cree que el club tiene "una intención real" de obtener una nueva adjudicación del estadio, ya que "ha trabajado para saldar la deuda" del club con la ciudad. Voz exige al gobierno bipartito de Avilés "que informe a la oposición de lo que negocia con el Real Avilés mediante cauces apropiados, como la comisión de Fundación Deportiva Municipal o una comisión extraordinaria".