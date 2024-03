"Tejedor" prepara el gran concierto del próximo Festival Intercéltico de Avilés

"Tejedor" por donde va, triunfa. Y cuando no va, cuando se queda, más. Y eso va a suceder el próximo sábado 27 de julio, el día grande del Festival Intercélticu de Avilés, que este año 2024 alcanza su edición número veintisiete y lo hace tirando la casa por la ventana. Porque su organización –la banda de gaitas "Esbardu"– ha confiado en el gaitero de Villalegre para montar un espectáculo de los grandes, y es que no estará solo sobre las tablas del escenario del tradicional encuentro musical avilesino. Vendrá "con amigos". Y esos, todavía, no se han desvelado.

De Asturias son los "Beleño", una de las formaciones musicales más reputadas de la región, tanto que se convirtieron en espejo para el nuevo folk.

El próximo Intercélticu, que se celebrará entre los días 20 y 28 de julio, ha empezado a desvelar la lista de sus invitados y así han salido a la palestra los escoceces Ross Ainsli y Ali Hutton. El primero es uno de los gaiteros más aclamados de Escocia. Comenzó su carrera musical como miembro de Perth and District Pipe Band, antes de unirse a Vale of Atholl Pipe Band, donde fue asesorado por el gaitero Gordon Duncan, que también fue maestro de Ali Hutton. Tanto Hutton como Ainslei tienen carreras singulares, pero su presencia en Avilés será en compañía. Los dos se conocen desde niños.

De Escocia también vendrá la banda de gaitas de Strathaven, que es una localidad que se encuentra al sur de la ciudad de Glasgow. De Irlanda, llegará la agrupación de baile "Damsha Na Hèireann". De Galicia, la invitada es la banda de gaitas de Queiroa, que viene de La Coruña y guarda relación con el movimiento ciudadano. La parte asturiana, como era de prever, la cubre la banda "Esbardu", que son los que organizan la fiesta musical que este verano también contará con "Stolen Notes", que viene de Sevilla y que tienen reservado la noche del 24 de julio.

El folk de los "Stolen Notes" se han movido por todo el país y ha dejado huella en festivales tan heterodoxos como el de Plasencia, el de Cantabria y el de Ortigueira. Colabora con Rubén Bada (Bouzouki) y el violinista escocés Rua MacMillan.

"Ailá" es otra de las bandas que se pasará por la ciudad este próximo verano. Lo hará trayendo en sus alforjas una propuesta artística inspirada en la recogida de cantos de transmisión oral de Galicia. Dicen que lo suyo es algo más que un espectáculo para ser escuchado: organizan bailes para todos.