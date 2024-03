El K.O. de Sara Montoya a la discriminación llega a la gran pantalla

"Golpe a golpe" se estrena mañana en la gran pantalla, en el cine Capitol de la Gran Vía madrileña, para mostrar la historia de la avilesina Sara Montoya: mujer, gitana y boxeadora. La también protagonista de la cinta, dirigida por Emilio Ruiz Barrachina, tiene claro el mensaje que se busca transmitir: "A pesar de ser mujer y gitana, podemos seguir adelante y estar en cualquier lado, estudiar y trabajar y hacer lo que hacen los demás: perseguir nuestras metas", expuso ayer en Avilés durante un acto para promocionar "Golpe a golpe".

La película ha sido calificada con el distintivo de "Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género" por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura. En Avilés se podrá ver en el auditorio del Centro Niemeyer el próximo 13 de abril (20.00 horas), una cita que coincidirá con las celebraciones vinculadas al Día Internacional del Pueblo Gitano (8 de abril).

El realizador Ruiz Barrachina destacó que la película "está por encima de éxitos deportivos". "No es Rocky ni estamos en Las Vegas; más que triunfos en el ring, se narran los del día a día, de romper techos y de saber salir adelante", explicó. En su opinión, la cinta "Golpe a golpe", en la que no hay actores, "muestra la vida real" de Sara Montoya. Ruby García es su entrenador en el filme y en la realidad, y el papel de Sara de niña es interpretado por sus sobrinas pequeñas, que guardan un gran parecido con ella.

El director general de Acción Cultural y Política Llingüística del Principado, Antón García, valoró que la película ayuda a "romper barreras desde la práctica deportiva". "Es muy oportuna", añadió para ensalzar que se cuenta la historia de una mujer luchadora y su contribución a un deporte "con mala prensa que quiere recuperar el prestigio de sus años dorados".

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, no dudó en afirmar que la historia de Sara Montoya es la de un "referente para las mujeres en el mundo del deporte" que rompe "no un techo de cristal, si no uno de acero con sus puños y su deportividad".

La boxeadora afirmó que "Golpe a golpe" muestra "una visión lo más real posible dentro de la ficción". "La historia es la que es", resumió la joven deportista, que se ha hecho monitora de boxeo infantil y que cada día, según sus palabras, sigue empeñada en sus sueños y metas "para seguir derribando barreras y estereotipos y que las mujeres gitanas que vengan detrás tengan más fácil el camino".

Lucía Herrera, que es la directora de antena de la RTPA, tomó la palabra para reforzar la contribución de la película al fomento de la igualdad de género.

José María Jiménez, de la Fundación Secretariado Gitano, remarcó que "Golpe a golpe" muestra "el avance de la mujer gitana" en la sociedad y también de la comunidad gitana en general. "Es un golpe encima de la mesa y refleja la vida diaria en la que se han recibido golpes y, algo más importante, que de esos golpes también se recupera uno", aseguró.

Emilio Ruiz Barrachina, encargado de cerrar el acto, agradecer el apoyo institucional y económico recibido para rodar una película que muestra "el esfuerzo vital" de Sara Montoya y su familia. "Es la vida real; una de las cuestiones de las que estoy más orgulloso es el distintivo que recomienda la película por el fomento de la igualdad de género". "El equipo que ha hecho la película es paritario", quiso destacar también el director de "Golpe a Golpe".

Suscríbete para seguir leyendo