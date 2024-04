Un ingeniero avilesino se sitúa en la élite mundial por su túnel bajo el Támesis

Los premios ENR Global Best Projects Awards son, en el ámbito de la ingeniería y por su prestigio, como los "Óscar" del cine. Lo que reconocen es la superación de los desafíos y riesgos, además de la innovación y el diseño en la construcción. Y entre los 25 premiados en esta edición, entre esos mejores del mundo, se encuentra el ingeniero avilesino Juan Ángel Martínez Díaz, director de proyecto del túnel de la autopista Silvertown de Londres, que atravesará el río Támesis. Es el primer español que figura en la lista de estos premios estadounidenses de carácter internacional.

Detalle de la obra en las proximidades del río Támesis, con Londres al fondo. / Marián Martínez

"Ha sido una enorme sorpresa, porque para que a uno le den un premio, lo primero que tiene que hacer es presentarse, y yo no me presenté, sino que me presentó Transport for London. Que a uno le designen sus clientes es un orgullo y un honor. Así que estoy realmente muy ilusionado", aseguró este ingeniero de Minas en conversación telefónica desde Londres, donde vive con su esposa y sus dos hijos adolescentes.

Una vista área de una de las partes del proyecto. / Marián Martínez

Juan Ángel Martínez Díaz nació en Mieres (1973), pero cuando era un bebé la familia se trasladó a Avilés, donde su padre trabajó en Enfersa y luego fue cartero hasta que se jubiló. "Crecí en Versalles, fui al instituto Carreño Miranda y luego a la Universidad de Oviedo, donde me licencié en Ingeniería de Minas. Voy poco a Avilés, yo diría que dos veces al año, pero no hay nada que eche de menos más que a mi tierra, la cual la llevo en mi corazón porque allí están mi familia y amigos, a los que intento ver siempre que voy".

¿Cuál es la aportación de Juan Ángel Martínez Díaz para estar en la élite de los ingenieros? Como director de proyecto en el túnel de la autopista Silvertown de Londres, valorado en 1.200 millones de dólares, ingenió la adaptación de unos patines similares a aerodeslizadores para conseguir que rotara la tuneladora, de 12 metros de diámetro, ahorrando un tiempo crítico para impulsar el proyecto. Tras completar el recorrido hacia el sur a través del río Támesis, el escudo de 1.600 toneladas fue girado en un foso en la orilla sur y lanzado con su tren hacia el recorrido norte. Toda la operación duró seis semanas, menos de los 120 días permitidos, explicó Martínez Díaz.

Su equipo lo integran unos 300 ingenieros, de los que una veintena son españoles. "En nuestro país tenemos profesionales muy buenos, con mucho talento", afirma. A su cargo hay entre 750 y 1.000 trabajadores. Esta no es, ni mucho menos, la primera gran obra del ingeniero de Minas avilesino. "Entré en Ferrovial Construcción casi cuando acabé la carrera y me ha ido bastante bien desde entonces. He dirigido proyectos muy grandes y significativos para la empresa". Además de en España y en Chile, desde 2012, cuando llegó al Reino Unido, ha excavado un túnel de aproximadamente 30 kilómetros bajo Londres para los megaproyectos de alcantarillado Crossrail, Northern Line y Tideway antes de asumir Silvertown. "Si se puede hacer un túnel bajo el Támesis, también se pueden soterrar las vías de Avilés", apunta con cierta ironía ante el reto de una de las obras más deseadas en su ciudad.

Juan Ángel Martínez Díaz recibirá el día 11 su galardón en Nueva York. "Estoy realmente ilusionado. Es muy difícil que me den el que reconoce al ‘número uno’, pero el mero hecho de la mención ya es un premio para mi". En su tierra, ya es el número uno.

