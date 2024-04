La novedosa visita que tuvo el Ayuntamiento de Corvera: "Ha sido una experiencia única"

«Una experiencia inolvidable». El de ayer no fue un día cualquiera en el Ayuntamiento de Corvera. Iván Fernández, alcalde del concejo, tuvo que cumplir con su invitación y recibió a varios de los usuarios del Centro de Atención a la Integración (CAI) de Villalegre, que visitaron las dependencias municipales, en Nubledo, en respuesta a la propuesta que les había realizado el regidor el pasado mes de octubre, cuando fue entrevistado en el programa de radio «Diversidad en onda».

Durante su visita, los usuarias del CAI se interesaron por las funciones de los concejales y las oportunidades para personas con discapacidad de conseguir un empleo en la Administración local.

Además, se interesaron por la limpieza de los ríos, de las zonas verdes del concejo, por el mantenimiento de las áreas recreativas y por proyectos para la mejora de la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, así como por el estado de algunas aceras y por las obras de mejora del entorno urbano en general. Pero lo que más llamó la atención a los usuarios del CAI de Villalegre en su visita al Ayuntamiento fue una de las joyas de la corona que tiene Corvera. El PACO, el Parque Acuático, cautivó a los asistentes, por lo que Fernández les habló de su futura apertura este verano, además de mostrarles imágenes del equipamiento, con los toboganes ya instalados. Los visitantes aprovecharon su visita para preguntar al Alcalde por actividades municipales –deportivas y culturales– que se ofrecen en Corvera adaptadas para personas adultas con diversidad funcional. También preguntaron por las iniciativas municipales para promover la inclusión social y profesional de las personas con diversidad funcional, por el soterramiento de contenedores de reciclaje y se interesaron por el trabajo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

«Les pregunté que si era el primer Ayuntamiento que visitaban y me dijeron que sí. Lejos de enseñarles yo algo, son ellos los que nos dan una lección a nosotros. Son totalmente honestos, trasparentes. He estado escuchando sus sugerencias y críticas, porque me sirven para aprender», aseguró Fernández, encantado con la visita.

