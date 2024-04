Pedro Arboleya, ante el posible ascenso del Avilés: "No vamos a salir a empatar, vamos a ir a por el partido como hacemos siempre"

"No vamos a salir a empatar, vamos a ir a por el partido como siempre". Pedro Arboleya, entrenador del Avilés Femenino, ha tratado de dar normalidad a una de las semanas más especiales para su equipo. Y es que las blanquiazules están a punto de conseguir su gran objetivo del año: el ascenso a Segunda Federación. Para ello necesitan, como mínimo, empatar mañana a partir de las 17.30 horas ante el Lóstrego. El Suárez Puerta, lugar en el que se disputará el encuentro, promete tener un gran ambiente para acoger una de las pocas fiestas que tendrá esta temporada el deporte avilesino.

"Se nota la presión, pero tenemos cuatro oportunidades para cerrarlo. No tenemos la obligación de cerrar el ascenso este finde, tenemos la posibilidad de perder, nos hemos ganado ese derecho a lo largo de la temporada", declaró el técnico ovetense, que quiso así quitar cierta presión a sus jugadores. Eso sí, reconoció que "el contexto y la situación, además de jugar en el Suárez Puerta, te da todos los ingredientes para que el círculo se cierre esta semana. Es una ilusión y una motivación extra", señaló. Arboleya confesó que no tiene miedo a no cumplir mañana con el objetivo, ya que "llevamos una temporada sin una mancha, por lo que si llegase una derrota no hay que considerarlo un fallo o un borrón".

Tras el empate del pasado fin de semana cosechado por el Deportivo B, segundo clasificado, el Avilés Femenino necesita tan solo un punto para conseguir el ascenso. A pesar de ello, el entrenador blanquiazul aseguró que no se plantean salir a por la igualada. "Vamos a salir con la mentalidad de siempre, queremos darle normalidad a todo lo que ocurra. Cambiar el discurso iría en contra de lo que llevamos hablando desde el 1 de agosto. Saldremos a por el partido", afirmó el ovetense, que recordó el encuentro de ida ante el Lóstrego, un duelo que se vieron obligadas a remontar tras adelantarse las gallegas en el minuto 20. "El partido de ida fue importante. En aquel momento éramos los dos equipos que estábamos arriba y nos pusieron las cosas muy difíciles, en el primer tiempo fueron superiores a nosotras. Desde entonces los dos equipos han evolucionado, ellas no han sido tan regulares, pero siguen siendo el mismo equipo que nos causó tantos problemas", recordó Arboleya, que cree que la clave para hacerse con la victoria pasará por "parecernos a nuestra mejor versión". "Cuando tengamos el balón debemos hacer daño y tenemos que ser consciente de que vamos a tener que sufrir, juntarnos y vigilar a sus jugadoras más determinantes", advirtió el entrenador.

El encuentro se disputará en el Román Suárez Puerta, por lo que el Avilés Femenino ha estado entrenándose durante los días previas en el Palacio de Trasona y hoy lo hará en el municipal avilesino, para así adaptarse a la hierba natural. Desde el club quieren que este cambio sirva para que más aficionados se acerquen al partido en un día que puede acabar con una gran fiesta. "Jugar en Avilés facilita el acceso a mucha más gente, es una motivación. Seguro que nos vamos a encontrar muy arropadas. El público nos ayudará cuando suframos, eso nos genera ilusión", sentenció Arboleya.

Suscríbete para seguir leyendo