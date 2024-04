Sánchez Murias: "Estamos en deuda con la afición, han estado de diez"

"El partido contra el Covadonga es muy importante. Esta situación hay que afrontarla con entereza". Manolo Sánchez Murias, entrenador del Avilés, no quiso rebajar la importancia que tiene los tres puntos que los avilesinos se juegan mañana ante el Covadonga. Los blanquiazules, que suman cuatro encuentros consecutivos sin vencer, se enfrentan al conjunto ovetense con la obligación de hacerse con una victoria que les aleje de la zona de descenso. Los carbayones, por su parte, siguen luchando por hacerse con una permanencia que, de no conquistar el Suárez Puerta, está prácticamente descartada.

"La semana ha sido difícil, porque venimos de un momento duro, pero hay que afrontar las situaciones como vienen y no poner paños calientes", señaló Sánchez Murias tras mandar un mensaje de apoyo al Avilés Femenino, que hoy a las 17.30 horas se juega en el Suárez Puerta el ascenso a Segunda Federación. "Durante estos días he visto a la gente con conciencia de reconocer lo que vimos en el último partido, que no estuvimos bien, y que nos faltó mucho para ser competitivos", apuntó el gijonés, que ve a su plantilla con energía renovadas para enfrentarse al Covadonga.

El técnico del Avilés no descartó que haya cambios en su once para medirse a los ovetenses, ya que "necesitamos jugadores que estén a tope para ir a por el partido". Con ello tratará de mejorar el equipo en defensa, aspecto clave en la derrota de la pasada jornada ante la Arandina. "A nivel defensivo no estuvimos bien. La labor defensiva implica a todo el equipo, tenemos que intentar ser agresivos y estar lo más atentos posible", apuntó el entrenador blanquiazul, que cree que el duelo ante el conjunto burgalés y el asturiano "no tiene nada que ver". "El Cova es un equipo que ha logrado competir a un nivel importante. Saben manejar el balón, si lo tienen saben tener pausa para encontrar espacios. Además, arriba tienen a Ariel, un delantero que es capaz de aguantarla y jugar al espacio. También tienen jugadores por fuera que dan velocidad y ritmo", destacó el gijonés sobre su rival.

Sánchez Murias también le quiso mandar un mensaje a la afición, con la que reconoció que "está en deuda". "Espero darles motivos para seguir contando con su aliento y cercanía. Su comportamiento ha sido de diez. Ojalá poder recompensarles", apuntó el técnico, que no se mojó respecto a su futuro en el banquillo del Avilés. "Quiero hacer bien mi trabajo pensando solo en los tres puntos, el resto no me preocupa", sentenció.

