Los empleados municipales de Corvera afirman que cobran 350 euros menos que trabajadores de concejos similares

"Nos tienen ninguneados, estamos en el furgón de cola de las prioridades del gobierno (PSOE)". Así de rotundos se expresaron ayer los sindicatos tras la asamblea general de trabajadores municipales de Corvera celebrada en El Llar. Los empleados públicos del Ayuntamiento corverano defienden que, de media, cobran 350 euros menos al mes que lo percibido por trabajadores de municipios de un tamaño similar. Pero no solo eso, reivindican que se desoyen propuestas que han lanzado al gobierno para solucionar esta situación: revisión de la RPT y la creación de un sistema de productividad anual por objetivos. "Trataron de zanjar nuestra petición de mejora salarial comprometiéndose a repartir a su criterio 75.000 euros entre la plantilla y sólo por este año, cifra que supone la cuarta parte de lo que costará cubrir el parque de Los Campos, por ejemplo, al que destinan 2,8 millones de euros", señalaron los sindicatos en un comunicado firmado por UGT, CC OO, USIPA, CSIF y Avanza.

Los trabajadores destacan que Corvera carece de deuda y cuenta con grandes ingresos, "importantes inversiones y servicios de calidad". "Detrás de esos servicios están los empleados municipales. No queremos nada extraordinario, ni siquiera estar por encima de lo que cobran en otros Ayuntamientos con menos ingresos que el de Corvera, sólo pedimos salarios justos", continúan en el comunicado. En este texto hacen mención además a otros asuntos "que el gobierno no parece querer resolver": "Llevamos tiempo reclamando la carrera profesional, la reducción de la temporalidad o la actualización del convenio colectivo y el acuerdo regulador, ambos de 2013". También denuncian que el gobierno les niega información. "Se convocan mesas de negociación en las que no se negocia nada, piden propuestas que no son tenidas en consideración porque tienen mayoría y no necesitan a los sindicatos para sacarlas adelante".

