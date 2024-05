Menudos compositores

Sergio Murias Moreno es un alumno del Palacio Valdés y su sueño es participar en Eurovisión. Toca el piano, está en 4.º curso de Elemental en el Conservatorio Municipal de Avilés y en días se examinará para cambiar de ciclo en el "Julián Orbón". Como estudia Sexto en el colegio también cambiará de ciclo en sus estudios ordinarios y pasará a formar parte de otra familia educativa, la del IES Carreño Miranda. Antes de que todo eso ocurra, Murias Moreno quería brindar un regalo a su colegio de siempre y le dio por componer una melodía al piano. "Un día estaba viendo un partido de fútbol de mi hermano y me vino una melodía a la cabeza, llegué a casa y me puse a tocarla al piano y la grabé en mi pequeño estudio", recuerda el joven compositor y creador del "Himno de Sexto (ThinKing about)", que pasará a ser el himno del colegio Palacio Valdés, comenta con orgullo la directora del centro, Isabel Aragoneses.

En un principio, la idea era que la melodía al piano con su correspondiente letra sirviera para celebrar la graduación de Murias y de sus compañeros de Sexto, sin embargo, todo fue a más y ayer mismo 48 pequeños acudieron a la Fábrica de Músicos, que dirige Rubén Álvarez, en González Abarca, para grabar el tema. Murias puso las notas de los teclados y sus compañeros, los 48, pusieron la voz a una letra que comenzaron a tejer el pianista y su profesora Natalia Moñino, pero en la que todos colaboraron.

La letra "está trabajada", defienden los alumnos. Diego Alonso va a más y detalla: "Se basa en contar nuestro paso por el colegio, desde Infantil hasta toda la Primaria, recordamos a las profesoras pero sin hacer una mención expresa". Murias Moreno indica además que Diego Alonso, a parte de ser su compañero de clase es algo más: "Mi manager". Dice esto porque tiene más proyectos, uno de ellos es la edición de un álbum, que ya tiene título, "Kings", y en el que incorporará su "Thinking about". "Para escuchar un adelanto, tengo una cuenta en patreon.com, con el nombre Mureno012", detalla. Pero eso es otra historia.

Los chavales de Sexto acudieron a grabar el tema de su paso por el cole a la escuela de música que dirige Rubén Álvarez. El músico destacó el "gran trabajo previo" de los chicos del Palacio Valdés antes de enfrentarse a la sesión de micros. "Vinieron mucho más preparados que otros grupos que vienen a grabar", apuntó Álvarez, quien ha colaborado con los chavales con la aportación de algunos arreglos y la incorporación de una guitarra acústica y bombo. "Afinaron muy bien", detalla el mezclador de la sesión que espera tenerlo todo listo en los próximos días. La idea es que la composición de Sergio Murias Moreno esté preparada para la función de fin de curso, cuando este grupo de 48 estudiantes deje el colegio en el que parafraseando la canción "aprendieron a caminar y a ser felices".

La letra se detiene en su afán de superación –"no nos detuvo el covid"– y un recuerdo cariñoso del centro en el que la mayoría entró con solo tres años y finaliza con doce y rumbo al instituto para estudiar Secundaria. Sus profesoras están "encantadas" con la propuesta de Sergio Murias y de sus compañeros. "La canción ya forma parte del cole", remarca la directora, sobre un grupo que en pocos días viajará a Madrid para celebrar el viaje de estudios en el que habrá una inesperada visita a la Warner, noticia que recibieron ayer con gran entusiasmo.

Y volviendo a la canción, a ese Himno de Sexto curso elaborado por el alumnado del Palacio Valdés que Murias bautizó como "Thinking about", Rubén Álvarez propuso a los chavales adaptarlo a otros estilos para próximos cursos: "Podemos hacer una versión rock, una folk, o lo que queráis".

Suscríbete para seguir leyendo