Acrobacias imposibles sobre dos ruedas

"Es mi primera vez aquí y me he traído algún truco especial, para el público avilesino". Abraham Parra fue uno de los pilotos que ayer brillaron en El Quirinal gracias a sus saltos en moto. El andaluz provocó los aplausos de los cientos de aficionados al motor que decidieron ir a ver el espectáculo de freestyle que por primera vez se realizaba en la ciudad. Pero, antes de enfundarse el casco, el piloto estuvo atendiendo a los aficionados durante la mañana en la plaza del Ayuntamiento, donde los curiosos pudieron hasta subirse a su moto. "Me encanta este mundo y poder verlo aquí para mi es un sueño", señaló Iván Ferrero, que junto a su padre fue en busca del autógrafo de los pilotos. "A ver si viéndolo en directo mi padre acaba comprándome una de estas", bromeó el pequeño, algo con lo que su progenitor no estaba muy de acuerdo.

Uno de los saltos en el polideportivo del Quirinal. | M. Villamuza / N. M.