La Corporación de Siero se une en apoyo de los realojados de Pumarabule

El pleno municipal de Siero mostró ayer su apoyo unánime a los vecinos de Pumarabule, en Carbayín Bajo, que están pendientes de realojo tras agrietarse sus viviendas sociales hace más de diez años. Todos los partidos votaron a favor de una moción de Somos -enmendada por el PP- en la que se urge a la Consejería a una solución rápida y justa para los afectados.

Este asunto fue el punto principal del pleno ordinario celebrado ayer. Lo que Somos planteaba en la moción es que se inste al Principado a comunicar a los vecinos cuando podrán ocupar sus casas, después de más de diez años de espera y cuáles serán las condiciones para el realojo, en función de si se trata de vecinos de los bloques afectados o no.

En principio, la consejería de Servicios Sociales planteó a los vecinos que tendrán que pagar la diferencia entre la tasación de sus domicilios antiguos y los actuales, más caros. Algo con lo que no se han mostrado de acuerdo estos, que quieren un canje directo dado el tiempo que han tenido que esperar y que esas viviendas se las compraron al propio Principado.

Todos los grupos municipales, sin excepción, mostraron su acuerdo con la moción de Somos y expresaron su pesar porque no se haya dado una solución más rápida y mejor a los afectados.

En el pleno también se trataron otros asuntos. Entre ellos se aprobó la expropiación de unos nuevos terrenos para el desarrollo de la nueva entrada de Lugones por la zona de Les Bellotines. Por contra, también se confirmó la paralización de un desarrollo urbanístico asociado al interés de una empresa por comenzar actividad comercial. La compañía no ha dado respuesta al Ayuntamiento y se teme la quiebra.

En la parte de ruegos y preguntas, Somos, IU y Ciudadanos consultaron sobre la paralización de las actividades culturales en el concejo. Frente a esto, el PSOE recalcó su intención de mantener parada cualquier actividad no esencial y afirmó que no tiene previsto reabrir los centros de estudios. Vox también cuestionó la posibilidad de que particulares estuvieran cobrando por colocar publicidad en el campo de fútbol de la Pola. El Alcalde, Ángel García, dijo no tener constancia.