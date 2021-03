El lamento de los vecinos de Valentín y Mari Carmen, fallecidos en el incendio de un piso en Villaviciosa: "Qué tristeza, eran una pareja muy tranquila"

“Qué pena, qué tristeza”. Es la expresión más repetida esta mañana entre los vecinos de la pareja fallecida en Villaviciosa por inhalación de humo, tras el incendio declarado a primera hora en su vivienda. Valentín S. H. y Mari Carmen B. H., las infortunadas víctimas, vivían solos no tenían hijos, y él solamente un hermano, según el relato de quienes les conocían del edificio. No salían mucho porque él tenía problemas de movilidad. Por ello, no hacían mucha vida social pero sí eran "muy agradables y educados cuando te los encontrabas".

"Gente muy tranquila, es una pena, una pena...", incidían ayer los vecinos. Residentes en la capital maliaya, ella era natural de un pueblo de Villaviciosa y él de Llanes. La noticia conmocionó a la Villa, donde la tranquila mañana se tornó en un lamento por la tragedia sufrida por los dos vecinos.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso vecinal a las 7:56 horas. En la llamada se indicó que había presencia de mucho humo en la escalera de un inmueble de la calle Gaiteru Llibardón 2. De inmediato se movilizó al Jefe de Zona Centro y Oriente y a una amplia dotación de efectivos de bomberos de los parques maliayo, de Piloña, de Llanes y La Morgal. Tenían claro que la situación descrita tenía tintes de mucho peligro, por la hora en la que sucedía y la posibilidad de que hubiera pillado a los vecinos durmiendo, con el riesgo que entraña.

Una vez en el lugar, los bomberos accedieron al interior de la vivienda de donde procedía el humo, sofocaron el incendio y localizaron a las víctimas en un dormitorio de la casa. A uno de ellos llegaron a sacarle del dormitorio, aunque ya constataron que estaba fallecido. Los efectivos dieron por controlado el incendio a las 8:39 horas ya que la combustión se había focalizado en una única estancia que era, precisamente, el dormitorio donde estaba la pareja, aunque el humo también ha afectado a otras zonas comunes como la escalera del edificio.

Bomberos, policía local y Guardia Civil han procedido a desalojar el inmueble, que en esos momentos estaba ocupado por unas 15 personas, como medida de precaución. Sólo han permanecido dentro de sus casas dos familias con problemas de movilidad, con el visto bueno de los Bomberos "ya que sus viviendas no tenían ninguna afectación", tal como ha explicado Eduardo Navarro, jefe de la zona de Oriente del Servicio de Emergencia del Principado de Asturias.

La sala del 112 del SEPA informó del incidente a la Policía Local, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que activó al equipo médico de Atención Primaria y una ambulancia, y a la Guardia Civil.