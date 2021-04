La Pola celebra sus Güevos Pintos después de un año "enguedeyau y en el que la pandemia arrampuñó muches vides"

Los Güevos Pintos volvieron a la calle en la jornada de hoy en Pola de Siero, aunque con algo de frío. Tras un año marcado por el confinamiento, en el que la gente celebró en casas y balcones, había ganas de fiesta en la Pola, donde, desde primera hora, las terrazas lucieron repletas.

Se escuchó por la megafonía de algunos bares y en los teléfonos móviles de los presentes, la bendición, a cargo del párroco Fermín Riaño Menéndez, que debutaba: “En la Pola no falten güevos (pintos) pa facer fiesta”, bromeó en uno de los momentos de la bendición. Que incluyó, también, como no podía ser de otra forma, el recuerdo para los negocios que cerraron y las familias que lo están pasando mal en la pandemia. Riaño se metió bien en la piel de sus antecesores para cumplir con la tradición -van ya 47 años, como recordó- de la bendición de los Güevos Pintos. Se acordó de Carlos Martino, el párroco que la inició, y no dudó en declarar que "pasa la vida y los cures, pero el pueblu y les sus tradiciones caltienense".

Se presentó Riaño, nuevo en la plaza de Siero, como un "cura de Asturies dende va 35 años, de ellos 30 como misioneru vuestru en Tailandia; mio pa, teverganu, mio ma, avilesina". "Falar bien y bendecir a esti pueblu y a la xente de so ye un gusto y una obligación", dijo, para luego reconocer que "esti añu fue enguedeyau y la pandemia rampuñó con les vides de persones querides, colos negocios autónomos, col bulliciu del mercau de los martes que llucha por sostenese", y hasta "arrampañó con la presencia diaria de la maestra y el maestru" y dejó a los alumnos pendientes de las videoconferencias.

Pidió Fermín Riaño por la "serenidá" de la gente, y por el trabajo común "para seguir trabayando -asociaciones, vecinos, ayuntamientos- con costancia y procuro pol bien común de la Pola y los que la poblamos".

En la bendición ejerció de presentadora Lucía Noval, presidenta de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, quien agradeció "a socios, colaboradores y artesanos" que sigan apostando y haciendo crecer una fiesta que gana adeptos año a año. "Cada güevu demuestra la pasión que pone el artesano y el orgullo de quien lo compra, y le rodea una dedicación y horas que merecen ser recompensadas", insistió Noval.