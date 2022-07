El grupo municipal de no adscritos del Ayuntamiento de Pravia denuncia que la nueva ruta circular creada por la parroquia rural de Agones no está acondicionada al completo. "Desde Escoredo cuesta un poco llegar pero el final tienes que pasarlo con un focín", indica el edil, Jesús Gálvez, quien lamenta que se anuncie un itinerario sin estar listo. "Que no engañen a la gente, lo mínimo antes de presentarla es tenerla limpia", añade. Urgen el desbroce. | S. A.