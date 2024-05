Una nasa para limpiar la playa de Candás

Para la candasina Marisé González los hechos dicen mucho más que las palabras. Es por eso que, a pesar de llevar varios años jubilada, esta activista imparable decidió continuar organizando las limpiezas de las playas que había iniciado durante su etapa como profesora de Infantil. A través de la Fundación Surfrider ha puesto en marcha diversos proyectos con los que pretende concienciar a la población sobre la importancia de reciclar para evitar que la basura llegue al mar y, por consiguiente, termine depositada en la costa asturiana.

Su último gran proyecto ha sido la instalación de una nasa de grandes dimensiones, realizada por Iván Pose, en al acceso a la playa de La Palmera de Candás. El objetivo es conseguir que los usuarios del arenal depositen toda la basura que se puedan encontrar cuando este verano bajen a disfrutar de un baño o una jornada sobre la arena.

"Me he dado cuenta de que es necesario realizar este tipo de iniciativas a largo plazo, porque la verdad es que solo con un día no es suficiente", cuenta.

Obra de arte

Asimismo, colocará a lo largo de toda la pared de la playa una enorme red en la que pueda ir colgándose también basura, creando a su vez una obra de arte que para concienciar a la población sobre la ingente cantidad de residuos que terminan en las playas y que es posible "consumir de otra manera". "El viento nordeste es el que más basura trae", alerta.

González espera contar en este proyecto con el apoyo de la población candasina. Además, teniendo en cuenta su faceta como profesora, su intención es invitar a los más pequeños para que disfruten de una jornada en el arenal, enseñándoles a convertir el plástico y la basura en "animales".