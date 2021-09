Es “urgente” geolocalizar a los osos que se acercan a los pueblos, claman en Lena

Preocupación en Lena por los ataques de oso que se están produciendo muy cerca de los pueblos. Después de cinco animales muertos en ataques de plantígrados en un mes –el sexto ataque fue catalogado de lobo–, el gobierno local (IU) insta ya a la Administración regional a “geolocalizar” a los denominados “osos problemáticos” (ejemplares que se acercan demasiado a la población). En la misma línea, desde el PSOE del concejo destacan que “hay que buscar la mejor fórmula para garantizar la correcta convivencia y, sobre todo, el bienestar de los vecinos”.

No hay bienestar en La Frecha, la localidad que ha sufrido en mayor medida esta “oleada” de ataques. En una semana, a principios de este mes, aparecieron muertos tres animales: dos burros y un potro. Además, una cría de burro resultó herida de gravedad. Todos los ataques se produjeron en el entorno de las casas: “Tenemos miedo a salir de noche, al monte ya no queremos ni ir”, clamaron los vecinos.

El balance de daños no se queda ahí. En Ronzón, concretamente en una zona denominada El Cobeyu, el oso mató a un burro y a un perro mastín que estaba cuidando la finca. Además, otro burro apareció muerto unas semanas más tarde. Este último ataque, según el ganadero afectado, resultó ser de lobo. Aunque es una zona relativamente cercana a la población, no hay viviendas habitadas en el entorno.

“Necesitamos una solución urgente, los vecinos exigimos que se tomen medidas contundente cuanto antes”, clamó ayer la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez. La máxima dirigente local instó a la Administración regional a “geolocalizar” a estos “osos problemáticos”. Esta medida supone la implantación de un sistema en el plantígrado para su seguimiento: “Los vecinos de la zona rural están empezando a vivir con miedo, y esto no lo podemos consentir”, destacó la regidora.

Hay acuerdo en el Ayuntamiento. Al menos, con el principal grupo de la oposición: el PSOE. La portavoz socialista en Lena, Dolores Martínez, afirmó ayer que “lo principal” es buscar la fórmula que permita “una correcta convivencia entre fauna salvaje, vecinos y ganadería doméstica”. Entre otras cuestiones, además de la geolocalización de los osos, también puso sobre la mesa la posibilidad de impulsar campañas de sensibilización para los vecinos: “Tienen que saber actuar en el caso de encontrarse con un oso”, apuntó.

Los que viven más en vilo son los ganaderos. Según Álvarez, “el apoyo por parte de la Administración local es total, por eso reivindicamos que reciban siempre las compensaciones justas por parte del Principado y que los pagos de daños no se eternicen”. La portavoz socialista destacó que “cada caso particular es distinto”. “Hay ganaderos que consideran que el pago ha sido justo, y otros que piensan que no. Aquí debemos de impulsar una baremación justa y que cubra las pérdidas. Todas”. También las indirectas, como por ejemplo “debería indemnizarse también el tiempo que se tarda en criar el animal que sustituye al que se ha perdido en el ataque”.

Es lo que llevan defendiendo los ganaderos desde hace años. Ya con la problemática del lobo. En el caso del oso, los productores del Caudal se han mostrado más comedidos. Afirman que los plantígrados “bajan” a los pueblos porque no tienen comida en los montes: “No se preparó el hábitat para el censo actual de osos”, destacaron desde la Asociación de Ganaderos Afectados por el Llobu (AGALL) en la comarca del Caudal. Es por eso que, entre otras propuestas, reclaman una nueva campaña de plantación de frutales: “Si los osos tienen comida en el monte, no bajarán a comer a los pueblos”, defienden. Por el momento, el Principado no se ha pronunciado sobre esta “oleada” de ataques de oso en Lena.