Nuevo paso para el ferial de Langreo: adjudicada la obra del acceso, que comenzará este mes

El Ayuntamiento de Langreo ha adjudicado la obra de construcción de los accesos al futuro recinto ferial de los Talleres del Conde, en La Felguera. La UTE (unión temporal de empresas) formada por Coprosa y Alvargonzález Contratas acometerá los trabajos. Cinco empresas se habían presentado al concurso. El presupuesto de licitación de la actuación, de 2.629.143 euros, fue rebajado hasta 1.971.857 euros por el adjudicatario, aseguraron fuentes municipales.

Los trabajos se iniciarán antes de que finalice el año, con un plazo de ejecución de trece meses. El acceso rodado y peatonal al recinto de los Talleres del Conde se ejecutará bajo las vías de la línea de Renfe que conecta Oviedo y El Entrego. El vial discurrirá entre el campo de fútbol Nuevo Ganzábal y el centro deportivo Juan Carlos Beiro.

Este es el segundo proyecto que se desarrollará vinculado a la construcción del recinto ferial, tras la descontaminación de los terrenos. Estas últimas obras las está ejecutando actualmente la Consejería de Medio Ambiente. A estas dos actuaciones se unirá más adelante la recuperación de las naves para transformarlas en el ferial. Los tres proyectos tienen un coste total cercano a los seis millones de euros y disponen de financiación de fondos mineros del Plan del Carbón 2013-2018.

El vial, tras pasar bajo las vías de Renfe, torcerá hacia la derecha para desembocar en el lateral de las naves, en un aparcamiento que dispondrá de cerca de un centenar de plazas. Hacia el otro lado, a la izquierda, se construirá una senda peatonal que llegará hasta el paseo fluvial. El proyecto también incluye un nuevo acceso al centro deportivo Juan Carlos Beiro, por la zona norte. El vial estará formado por dos carriles de 3,50 metros cada uno y una acera de 3 metros en su margen derecha. Permitirá, además, aparcamientos en línea en alguna zona. Aunque el proyecto incluía que las obras se podían ejecutar en ocho meses se han fijado finalmente trece como plazo debido a “las fuertes tensiones en los mercados de materias primas que se han traducido en una escasez y encarecimiento de las mismas” y que han retrasado “cuatro de cada diez obras en España”, refleja.

Los accesos rodado y peatonal a los terrenos de los Talleres del Conde tienen que estar concluidos, al igual que el resto de las obras financiadas con fondos mineros, en septiembre de 2023. El vial mantiene la rasante actual en el primer tramo, en la calle de acceso al centro deportivo Juan Carlos Beiro. Más adelante pasa a una pendiente del 10,5%. En ese punto la acera peatonal se diseña un metros elevada sobre los carriles de circulación, de forma que habrá una pendiente máxima de 6% para el tránsito de los viandantes. Tras dejar atrás la vía ferroviaria la pendiente aumentará hasta el 8,5%.

La obra obligará a desplazar temporalmente el cierre del estadio de fútbol Nuevo Ganzábal en la zona más próxima al centro deportivo Juan Carlos Beiro. Además, se tendrá que desmontar de forma parcial la edificación destinada a bar en las instalaciones deportivas. En ambos casos, una vez finalicen las obras se repondrán las estructuras afectadas, recoge el proyecto. La pasarela peatonal sobre las vías que se llegó a proyectar para conectar el futuro recinto ferial y la estación de autobuses no se incluye en esta fase de obras. El gobierno local alude a “problemas técnicos, a su pendiente” para no incluirla ahora aunque no descarta abordarla más adelante.