Decepción en Riosa tras quedar el Angliru fuera de la Vuelta a España de 2022

La Vuelta a España se ha olvidad por segundo año consecutivo del alto del Angliru. Un hecho que ha sentado como un jarro de agua fría en el seno del gobierno local de Riosa, que no oculta su “decepción” por no acoger de nuevo un final de etapa en su mítica cima. La alcaldesa, Ana Díaz, reconoce que “aunque somos conscientes de que es una subida que la organización quiere espaciar en el tiempo para no desgastarla, esperábamos algo de sensibilidad con lo ocurrido en 2020”.

Se refiere la regidora a la edición de hace dos años, en mitad de una pandemia y con unas restricciones vigentes que obligaron a cerrar el alto y que no hubiera público en la subida. “No quedó ni un solo euro para la hostelería y el comercio de Riosa, y es algo complicado”, apunta Ana Díaz. Y agrega: “Es cierto que salir en la televisión nacional, con imágenes impresionantes, y que se hable del concejo y del Angliru es muy positivo, pero también es necesario todo lo que conlleva esa etapa a nivel económico en esos días para el municipio, porque además hacemos un esfuerzo muy importante cada vez que viene la Vuelta”. Por eso, la Alcaldesa no oculta su decepción: “Entendemos que se quiera espaciar la presencia del Angliru en la carrera, y respetamos como no podía ser de otra manera las decisiones que tome la organización, pero es verdad que ya este año no tuvimos Angliru y que después de lo que pasó en 2020 esperábamos algo más de sensibilidad”. De hecho, Ana Díaz indica que “hay otros concejos que sí que repiten de la Vuelta de 2020, y da rabia ver que tú no estas ahí”. Elegante, no lo cita, ni siquiera al ser preguntada, pero la referencia más clara es Laviana. La capital lavianesa albergó en 2020 la salida de la etapa que precisamente acabó en el Angliru. Y también tuvo que ser sin público, con fuertes medidas de seguridad para evitar la expansión del coronavirus. Y en la próxima edición de la Vuelta a España, el concejo lavianés volverá a repetir como salida de etapa, en este caso de la que acabará en el inédito Colláu Fancuaya, en el concejo de Yernes y Tameza. Con todo, Ana Díaz no se rinde. “Vamos a seguir trabajando, peleando todo lo posible, para que cuanto antes, la Vuelta a España vuelva a Riosa y al Angliru, y que nuestro sector turístico pueda aprovechar el tirón del que se vio privado en 2020”, finalizó la regidora.